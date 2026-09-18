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'Zeer slecht nieuws voor Ajax, rampweek op Europees gebied'

Arthur
De Europa League-trofee
De Europa League-trofee Foto: © Pro Shots

Nederland heeft slechte zaken gedaan op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Feyenoord verloor vorige week met 5-1 van FC Barcelona in de Champions League, waarna ook AZ en NEC in de Europa League onderuitgingen. PSV was tegen Shakhtar Donetsk (1-1) de enige Nederlandse club die een punt wist te pakken.

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Portugal, de nummer zes op de ranglijst, deed ondertussen opvallend goede zaken. Tweedeklasser Torreense zorgde voor een verrassing door Lillestrøm SK met 1-2 te verslaan. België, dat zevende staat, pakte 0.400 punt dankzij een 0-3 overwinning van Union Sint-Gillis op Viktoria Plzen. Anderlecht verloor echter met 1-2 van Olympique Lyon.

Ook Turkije, dat Nederland op de ranglijst op de hielen zit, verzamelde 0.400 punt. Besiktas boekte een ruime 4-1 overwinning op Olympique Marseille. Daardoor bedraagt de voorsprong van Nederland op Turkije nog slechts 2.287 punten.

Die strijd om de achtste plaats is belangrijk. Als Turkije Nederland passeert, heeft dat gevolgen voor de Europese route van de nummer twee van de VriendenLoterij Eredivisie. Die ploeg stroomt dan in een andere voorronde van de Champions League in en verliest bovendien de garantie op een plek in de Europa League. Alleen de kampioen van dit seizoen plaatst zich rechtstreeks voor de Champions League.

Nederland raakte vorig seizoen de zesde plaats al kwijt aan Portugal. Bovendien is het sterke seizoen 2021/22 inmiddels uit de coëfficiëntenberekening verdwenen. Portugal is daardoor buiten bereik geraakt en België kan dit seizoen niet meer worden ingehaald. De strijd richt zich voor Nederland daarom vooral op het behouden van de achtste plaats en het voorblijven van Turkije.

Daarbij zijn de resultaten van Ajax en FC Twente in de competitiefase van de Conference League belangrijk. Ajax begint het Europese avontuur op 15 oktober met een uitwedstrijd tegen Hajduk Split. Diezelfde dag ontvangt FC Twente het Zwitserse FC Thun.

Huidige stand UEFA-coëfficiëntenlijst

  1. Portugal - 65.750 punten
  2. België - 59.450 punten
  3. Nederland - 52.562 punten
  4. Turkije - 50.275 punten

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