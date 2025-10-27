"Zelfs als Heitinga had verloren, had Ajax hem niet ontslagen"

John Heitinga was ook bij een nederlaag tegen FC Twente aangebleven bij Ajax. Dat onthult clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf .

Het duel in Enschede leek do or die te zijn voor Heitinga. Hij leek bij een nederlaag zijn biezen te moeten pakken, maar volgens Verweij was dat niet het geval. "Wat ik wel heel opmerkelijk vond... Eén van mijn 22 bronnen zei dat Heitinga ook bij een nederlaag tegen Twente in principe in het zadel zou blijven zitten", begint Verweij zijn verhaal.

"Dan was het nog wel een beetje afhankelijk van de manier waarop. In de rust dacht je: dit is dan waarschijnlijk zo'n manier waarom ze hem toch buiten gaan zetten. In de rust hield iedereen rekening met zijn ontslag", gaat de journalist verder. "Gelukkig voor hem werd dat rechtgezet."

Ajax kwam uiteindelijk terug en won met 3-2. "Maar zelfs als hij met goed spel daar 1-0 had verloren, dan had Ajax hem niet ontslagen", weet Verweij.