"Zelfs Veerman had er dit jaar meer gemaakt dan Brobbey bij Ajax"

"Brobbey raak je nooit meer kwijt. Ze hadden hem ook nooit terug moeten halen uit Duitsland", stelt Derksen, bij Vandaag Inside. "We moeten toch tot de conclusie komen: een spits die niet scoort kan het niveau niet aan en die moet je niet opstellen. Die dommekracht Weghorst heeft veel meer rendement!"

Ook tafelgenoot Van der Gijp denkt niet dat Brobbey had in zich heeft. "Zelfs Henk Veerman had er dit jaar meer gemaakt dan Brian Brobbey bij Ajax. Denk jij niet? Honderd procent! Echt, die had er meer dan vier (het aantal Eredivisie-goals van Brobbey) gemaakt."

Driessen ziet dat ook opgelegde kansen niet alleen misgaan, maar dat hij ook amper in die positie komt. "Die kansen krijgt hij ook bijna niet meer. Hij komt gewoon bijna niet meer bij de vijandelijke goal", aldus de journalist van De Telegraaf.