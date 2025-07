Zenden adviseert Ajax-speler: "Kijk niet alleen naar het geld"

Chelsea hoopt zich binnenkort te versterken met Ajax-speler Jorrel Hato. De club uit Londen heeft tientallen miljoen euro's over voor de verdediger, al verlangen de Amsterdammers een bedrag tussen de 55 en 60 miljoen euro. Voormalig Chelsea-speler Boudewijn Zenden zou Chelsea een goede optie vinden voor Hato. Volgens de oud-aanvaller zal het in ieder geval niet liggen aan de kwaliteiten van Hato.

"Hato is kwalitatief sterk en speelt ondanks zijn leeftijd heel volwassen", zegt Zenden tegen De Telegraaf. "Ik vind hem ook heel intelligent voetballen. Al was zijn rode kaart tegen Spanje niet zo slim, maar daar leert hij van. Het is knap dat hij zich nu al zo op de kaart heeft gezet. Ajax beleefde de afgelopen jaren niet zijn beste periode, maar toch wist Jorrel zich te onderscheiden, met zijn selectie voor Oranje als beloning. Dan is het logisch dat er interesse komt."

Zenden kijkt niet op van de vraagprijs van Ajax, dat tussen de 55 en 60 miljoen euro vraagt. "Want tegenwoordig zijn de betaalde transfersommen weer hoog." Zenden is vervolgens lovend over zijn oude club Chelsea. "Een club met een ongelooflijke grandeur, die net het WK voor clubteams heeft gewonnen en een complete prijzenkast heeft. De mogelijkheden zijn er enorm, want financieel zal Jorrel ook een behoorlijke stap maken."

"Of Hato in de Premier League kan spelen? Ja, dat vind ik wel. En bij Chelsea? Ja, dat vind ik ook. Maar ga een goed gesprek aan met Enzo Maresca, want de trainer kan hem het beste uitleggen of hij in het systeem past. Mijn advies zou zijn: kijk zeker niet alleen naar het geld, maar naar het complete plaatje", aldus Boudewijn Zenden.