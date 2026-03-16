Zenden is nog niet overtuigd: "Dan misschien weer terug bij af"

Pierre van Hooijdonk zag afgelopen weekend het schokeffect van een nieuwe trainer bij Ajax. De Amsterdammers wonnen onder leiding van Óscar García met 4-0 van Sparta Rotterdam.

"Dat schokeffect wat ze teweeg hebben willen brengen, door Grim een stapje terug te laten doen, dat heeft wel zijn effect gehad", merkt Van Hooijdonk op bij Studio Voetbal. Boudewijn Zenden is echter nog niet overtuigd. "De kaarten worden opnieuw geschud. Iedereen wil zich opnieuw bewijzen, want je maakt weer opnieuw een kans."

Hij vervolgt: "Maar over twee of drie weken ben je misschien weer terug bij af. Godts is natuurlijk wel de speler die in vorm is. Je kunt een dribbel hebben, maar het is ook een dribbel met een eindproduct. Hij scoort en geeft assists. Dat is een meerwaarde voor een team."

Van Hooijdonk ziet wel een ding dat zeker is. "Ajax gaat met een veel fijner gevoel richting De Kuip volgende week. Die hebben echt zelfvertrouwen getankt. Het zag er echt goed uit", aldus de oud-spits. Wim Kieft besluit: "Ze moeten. Want als ze verliezen, dan zijn ze weg. Dan worden ze nooit meer tweede."