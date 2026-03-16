Zenden verklapt: "Garcia had best een moeizame relatie met hem"

Boudewijn Zenden kent de nieuwe Ajax-trainer Oscar García nog uit hun tijd bij FC Barcelona. De oud-international herinnert zich dat Louis van Gaal destijds geen groot fan was van de kersverse oefenmeester van Ajax.

Zenden heeft García's trainersloopbaan niet intensief gevolgd. "Ik heb ook de statistieken gezien. Het is best een aardig rijtje clubs. Over het algemeen tekende hij ergens voor twee jaar, maar duurde het zes maanden of een jaar en dan was hij weer verdwenen", zegt de voormalig linksbuiten tegen Studio Voetbal.

"Ik ken hem wel uit mijn tijd bij FC Barcelona", gaat Zenden verder. "Toen ik kwam was hij daar ook speler. Samen met zijn broer Roger, die later nog bij Ajax speelde. Dat was onder Louis van Gaal. Wat ik mij er nog van kan herinneren, is dat hij best een moeizame relatie had met de trainer. Dat zat gewoon niet zo lekker."

Een bekende uitspraak van Van Gaal over de huidige Ajax-trainer was 'Tú no tienes ritmo!'. Uiteindelijk vertrok García bij Barça, waar hij onder Johan Cruijff doorbrak. Mogelijk kruisen de twee opnieuw elkaars pad in Amsterdam, al is nog onduidelijk of de voormalig bondscoach als adviseur bij Ajax betrokken blijft.