Zenden ziet kansen voor PSV: "Daar kunnen ze Ajax pijn doen"

"Ajax hoeft niet altijd goed te spelen om een resultaat te halen, dat is iets dat erin is geslopen onder Farioli", vertelt Boudewijn Zenden in Voetbal International. "Wat dat betreft is het oppassen geblazen voor PSV: dat je denkt dat je lekker in de wedstrijd zit, maar zo een goal om je oren krijgt. PSV werkt zich de laatste tijd vaak zelf in de problemen door slordig te zijn. Ze zullen vast aan de bal moeten zijn."

"De sleutel ligt denk ik op het middenveld", gaat hij verder. "Daar heeft PSV veel kwaliteit: Tillman is één van de betere spelers, Guus Til brengt altijd snelheid en diepgang, Veerman in goeden doen zet iedereen voor de goal en Jerdy Schouten in goeden doen loopt elk gaatje dicht en is de verbinder tussen verdediging en aanval. En dan heb ik het nog niet eens over Ismael Saibari."

"Als zij hun niveau halen en de wedstrijd naar zich toe trekken, dan kunnen ze Ajax pijn doen op het middenveld", vervolgt de oud-voetballer. "PSV móét deze winnen, dat is vrij logisch. Als dat lukt, leggen ze de druk behoorlijk bij Ajax. Dan zijn ze nog steeds afhankelijk, maar Ajax heeft nog wel een redelijk zwaar programma, die gaan denk ik nog wel punten verspelen."

"Dus als PSV deze wint, ligt het weer helemaal open. Voor PSV is dit een must win, voor Ajax niet, dat maakt het voor hen makkelijker. Helemaal klaar is het nooit, hierna zijn er nog gewoon zeven wedstrijden te gaan, maar als Ajax wint, heb ik wel het idee dat het gespeeld is", aldus Zenden.