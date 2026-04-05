Zerrouki gefocust: "Was al die tijd voortdurend met Ajax bezig"

"We kwamen hier niet voor een gelijkspel, want daar hadden we niks aan. We kwamen om te winnen en met die intentie hebben we ook gespeeld", aldus Zerrouki tegen Tubantia. "Dat gevoel van willen winnen leefde heel sterk in de groep. Ik was zelf weg voor twee interlands, maar was al die tijd voortdurend met deze wedstrijd bezig. Je speelt in de Arena, een mooi, groot stadion, en er is niets mooier dan het publiek stil te spelen en te winnen. Winnen van een directe concurrent zijn dubbele punten".

De discussie over de toekomst van de middenvelder blijft oplaaien. Wat wil hij zelf? "Ik heb het enorm naar de zin bij Twente. Maar ik ben niet de enige die leidend is in dit verhaal. De club moet me willen, Erik (ten Hag, red.) moet me willen. Het zou mooi zijn als Twente de intentie heeft om door te willen. Maar Feyenoord is er ook nog en zal mee moeten werken."

Algerije doet ook mee aan het WK, waar Zerrouki zich ook kan laten zien. "Wat ik zelf wil? Het is nog vroeg. Er komt nog een WK aan. Het is niet zo dat ik in mijn hoofd heb: als ik daar goed speel, kunnen er nog grotere dingen gebeuren. Zo denk ik helemaal niet. Als je profvoetballer bent, kun je altijd je boodschappen doen, maar het totale plaatje moet wel kloppen."