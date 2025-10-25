Zerrouki kijkt naar Ajax: "Wij zitten in een betere vorm nu"

Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Arthur
bron: RTV Oost
Ramiz Zerrouki
Ramiz Zerrouki Foto: © Pro Shots

Voor FC Twente staat zondag de wedstrijd tegen Ajax op het programma. De Amsterdammers zijn allesbehalve in goeden doen, maar volgens Ramiz Zerrouki is FC Twente zondag niet de favoriet.

"Zeker niet", zegt de middenvelder in gesprek met RTV Oost. "Als je kijkt naar geld, begroting en spelers dan zij de favoriet, maar het is aan ons om hen niet de favoriet te laten zijn aan het einde van de wedstrijd en qua resultaat. Ik denk dat wij in een betere vorm zitten nu, maar dat maakt ons niet de favoriet", vindt Zerrouki.

Wel gaat FC Twente met vertrouwen de wedstrijd in, zo geeft hij aan. FC Twente is sinds 13 september ongeslagen in de Eredivisie, met drie zeges en twee remises. "Het is wel zeker dat we met heel veel vertrouwen deze wedstrijd ingaan als je kijkt naar wat we de laatste weken doen. We hebben er vooral heel veel zin in. Als ik vandaag ook naar de training kijk, iedereen is scherp en wil zijn volledige aandacht, focus en energie houden op het plan van zondag. Dat is goed om te zien", aldus Zerrouki.

Ramiz Zerrouki
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
