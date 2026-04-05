2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Zerrouki wijst naar duel Ajax: "Daar komt deze ontlading vandaan"

Rik Engelbertink
bron: FC Twente
Ramiz Zerrouki scoort op bezoek bij Ajax
Ramiz Zerrouki scoort op bezoek bij Ajax Foto: © BSR Agency

Ramiz Zerrouki bewees FC Twente wederom een belangrijke dienst. De middenvelder brak de wedstrijd tegen Ajax open met een heerlijke treffer. Het goede seizoen van de Feyenoord-huurling blijft voortduren.

"We waren vandaag gebrand op resultaat" zegt Zerrouki in gesprek met de clubkanalen van FC Twente. "Ik ben blij dat het gelukt is. Het was een cruciaal duel en we hadden een opdracht, dat was winnen. Dat geeft voldoening, nu kunnen en moeten we door."

"Mijn goal was precies hoe ik ‘m voor ogen had", zegt de Algerijn over zijn treffer. "Ik had al het gevoel dat ik ging scoren dus het is mooi dat het zo uitpakt. We willen iets bereiken als ploeg, het hoogst haalbare. Daar komt deze ontlading vandaag vandaan. We hebben een goede en leuke groep, deze euforie daarmee delen is heel mooi", besluit de middenvelder.

