Geschreven door Idse Geurts 27 aug 2021 om 15:08

Bondscoach Louis van Gaal heeft vrijdagmiddag zijn definitieve selectie voor de WK-kwalificatie duels bekendgemaakt. Een van de meest opvallendste namen is die van Devyne Rensch. De achttienjarige verdediger maakt zijn debuut in het ‘grote’ Oranje. Verder heeft Van Gaal ook een plekje ingeruimd voor Ajax-spelers Steven Berghuis, Daley Blind, Jurriën Timber, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch. Voor dit vijftal viel de keuze echter wel te verwachten: zij maakte allemaal ook onderdeel uit van de afgelopen EK-selectie.

Een Ajacied die de schifting niet heeft overleeft is Remco Pasveer. De 37-jarige doelman debuteerde wel in de voorselectie van Van Gaal, maar zal dus niet afreizen naar Zeist. Wellicht krijgt Pasveer later dit jaar nog de kans om in de herfst van zijn carrière te debuteren in het Nederlands elftal.

Op woensdag 1 september zal Oranje het in Oslo opnemen tegen Noorwegen. Vervolgens komt op zaterdag 4 september Montenegro op bezoek in Eindhoven. Tot slot zal op dinsdag 7 september de Johan Cruijff ArenA het toneel zijn voor de wedstrijd tegen Turkije.