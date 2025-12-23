'Zes clubs uit Premier League tonen interesse in Youri Baas (22)'

Youri Baas staat nadrukkelijk in de belangstelling van meerdere clubs uit de Premier League. Volgens het Engelse TeamTalk volgen maar liefst zes Engelse ploegen de verrichtingen van de 22-jarige verdediger van Ajax, met Newcastle United als een van de geïnteresseerden.

Welke andere clubs hem op de radar hebben, wordt niet vermeld, maar duidelijk is dat Baas internationaal indruk maakt. De linksbenige Ajacied is ook dit seizoen weer een vaste waarde in Amsterdam en levert week na week stabiele prestaties.

Bij Ajax is Baas uitgegroeid tot een sleutelspeler in de defensie. In de uitwedstrijd tegen Qarabag kreeg hij zelfs de aanvoerdersband om. In totaal stond hij dit seizoen al 22 keer aan de aftrap voor de recordkampioen. Alleen de duels met NAC Breda, vanwege knieklachten, en Feyenoord, door een schorsing, moest hij aan zich voorbij laten gaan.