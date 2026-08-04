'Zes spelers van Ajax mogen van Cruijff deze zomer vertrekken'
Ajax verwacht de komende weken nog flink wat mutaties in de selectie. Volgens Voetbal International staan meerdere spelers open voor een vertrek, terwijl de club zich tegelijkertijd voorbereidt op eventuele vervangers.
Anton Gaaei is een van de spelers die deze zomer nog kan vertrekken uit Amsterdam. Eintracht Frankfurt heeft belangstelling voor de Deense rechtsback, al is van een definitieve doorbraak nog geen sprake.
Volgens Voetbal International verwacht Ajax nog "een aardige transfersom" voor Gaaei. Mocht hij vertrekken, dan willen de Amsterdammers een nieuwe rechtsback aantrekken die de concurrentie aangaat met Lucas Rosa. Gaaei is bovendien niet de enige speler voor wie Ajax bereid is te luisteren naar aanbiedingen.
Voetbal International meldt dat technisch directeur Jordi Cruijff ook openstaat voor biedingen op Josip Sutalo, Ko Itakura, Owen Wijndal, Kasper Dolberg en Oliver Edvardsen.
Waar Ajax voor meerdere spelers een vertrek bespreekbaar vindt, gold dat niet voor Mika Godts. De Belgische buitenspeler moest het liefst nog een seizoen blijven, maar Paris Saint-Germain voert inmiddels serieuze gesprekken met Ajax over een transfer. De Amsterdamse club is daarom al begonnen met de zoektocht naar een mogelijke opvolger. Volgens eerdere berichten heeft Ajax daarvoor zijn oog laten vallen op Noa Lang.
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