Geschreven door Jeroen Baaij 22 jan 2020 om 22:01

Ajax lootte in de achtste finale Spakenburg. Op papier zou dit geen lastige opgave moeten zijn. Echter Ajax had wat personele problemen. Zo was de grootste aderlating het wegvallen van Hakim Ziyech. De Marokkaanse sterspeler liep een kuitblessure op die hem weken aan de kant zou houden. Ten Hag werd ook door de tegenstander uitgedaagd om een aantal (reserve)spelers tijd te gunnen. Zo was het elftal flink door elkaar geschud. Alvarez stond naast Martinez. Varela was de vervanger van Onana. Dest was rechtsback. Siem de Jong speelde op het middenveld naast Marin en Eiting. En voorin stonden Babel, Traore en Tadic. Al met al nog een heel behoorlijk elftal. Spakenburg had een twee oude bekendes in het elftal, want de ooit talentvolle Vince Gino Dekker stond bij “de Blauwen” in de basis net als Nathaniel Will. Meest opvallende feit was natuurlijk dat de Johan Cruijff Arena voor deze wedstrijd in zijn geheel was uitverkocht. Er waren jaren dat dat wel anders was als er een amateurvereniging op bezoek kwam.

Spakenburg houdt lang stand

Spakenburg begon verrassend met binnen de minuut direct een schotkans van Vince Gino Dekker die het zijnet raakte. Ajax begreep de waarschuwing en ging direct druk zetten. Wat daarbij direct opviel was dat Spakenburg zich met 7 veldspelers terug liet zakken tot halverwege de eigen helft. Zo probeerde de ploeg van Erik Meijers Ajax zo lang mogelijk op 0-0 te houden. Rond de middencirkel mocht Ajax naar hartenlust voetballen. De speler bij Spakenburg die direct opviel was oud-Ajacied Dekker, die met zijn rushes de Ajax verdediging af en toe flink bezig hield. Na 10 minuten stond het nog 0-0 en was Spakenburg nog niet echt onder druk gezet. Ajax was wel veel in balbezit, maar tot echte hele grote kansen was het nog niet gekomen. Na 14 minuten was daar de eerste mogelijkheid(je) in de persoon van Babel, maar zijn schot werd helaas gekraakt en was een makkelijke prooi voor de keeper.

Siem de Jong breekt het verzet van Spakenburg

In de 17e min was daar dan eindelijk de 1-0. Marin kon na een slim balletje van Eiting uithalen, maar raakte de lat. De rebound kwam voor de voeten van Siem de Jong die wel raad wist met dit buitenkansje… 1-0! Na de goal ging Ajax wat makkelijker voetballen. De ruimtes werden ook groter. Het was dan ook eenrichtingsverkeer naar de goal van Spakenburg. Wat gaandeweg de wedstrijd opviel was hoe makkelijk Eiting voetbalde. De jonge middenvelder liet nog maar eens zien hoe goed hij kan voetballen. Na 32 minuten was daar weer een serieuze mogelijkheid voor Ajax, toen Marin op de rand stafschopgebied net naast schoot. Spakenburg verdedigde alsof hun leven er vanaf hing. De verdedigers gooide zich werkelijk voor elke bal. Martinez schoot een bal net over. En zo waren er wel vaker mogelijkheden maar werden de Ajacieden vaak gestuit door een ledemaat van een van de Spakenburgse spelers. Tagliafico mistte een enorme kans op de 2-0 vijf minuten voor de rust, toen hij de rebound terug kreeg en de bal vlak voor de goal er minimaal in had moeten schieten. Wat Nico naliet, deed Siem de Jong beter. Hij kopte een voorzet van Tadic van dichtbij in…. 2-0! Twee minuten later liet de voormalige topper van Ajax zien waarom Ten Hag nog steeds vertrouwen in hem hield. Dest gaf hem keurig voor en Siem werkte de bal knap in de goal… 3-0! De rust werd bereikt met een 3-0 tussenstand.

Ajax loopt in een paar minuten uit

Na de pauze was het spel weer hetzelfde. Na 4 minuten kwam Babel los aan de linkerkant, die de bal hard voor gaf, waarna het voor Traore een koud kunstje was om de bal het laatste zetje te geven… 4-0! Na het doelpunt ging Ajax hard door. Eiting gaf de bal knap voor en het eindstation was wederom Traore die de bal in de goal volleyde…. 5-0! En Ajax was nu echt los. Een paar minuten later zette Tadic zelf de aanval aan de linkerkant op, die vond Traore die snel de bal terugkaatste op de aanvoerder van Ajax. Tadic had geen genade en krulde de bal goed in de linkerbovenhoek…. 6-0!

In de 60e minuut kwam Huntelaar en Ekkelenkamp in het veld voor Tadic en Babel. Na deze wissel ging het gas er iets af bij Ajax. Spakenburg probeerde wel te voetballen, maar het klassenverschil is gewoonweg te groot. Toen Naci Ünüvar aan zijn warming-up begon klonk er massaal applaus vanaf de tribune. Vele supporters hoopte dan ook dat het supertalent van Ajax nog in het veld mocht komen. Spakenburg bleef het proberen, maar de verdediging van Ajax kraakte niet en bleef makkelijk overeind. Varela had tot dan toe nog geen opzienbarende redding hoeven maken. Wat natuurlijk alles zegt over het krachtsverschil tussen Ajax en Spakenburg.

Debuut van Ünüvar in Ajax 1

In de 75e minuut was daar dan toch Het moment. Siem de Jong werd vervangen door de 16-jarige Ünüvar. De Johan Cruijff Arena ging massaal op de banken staan. Ook voor Siem de Jong die zijn visitekaartje gaf door in de eerste helft een onvervalste hattrick te scoren. Maar de Johan Cruijff Arena was vooral blij dat ze Ünüvar eindelijk aan het werk konden zien. In de 80e onderscheidde doelman Dekkers van Spakenburg zich nogmaals op een schot van Eiting. Kolderiek was het gegeven dat de spelers van Spakenburg achter elkaar omvielen. Vooral kramp was een vervelend euvel voor de spelers van Spakenburg. Inmiddels speelde Spakenburg in de 82e minuut maar met 10 man. In de 85e minuut begon de kleine Ünüvar aan een solo die alleen door een overtreding kon worden gestuit in het strafschopgebied. De scheidsrechter besloot om terecht een pingel te geven. Huntelaar twijfelde niet en gaf als aanvoerder de man aan Ünüvar, die feilloos door het kleine supertalent ingeschoten werd… 7-0! En die stand werd ook de einduitslag.

De conclusie mocht zijn dat het nooit een wedstrijd is geweest. Daarvoor was het krachtverschil tussen de twee ploegen veel te groot. Dat Siem de Jong weer eens van zich deed spreken en een loepzuivere hattrick maakte. Maar vooral ook het debuut van een van de allergrootste talenten van de toekomst, Naci Ünüvar. Die zijn debuut ook nog eens deed opfleuren met een benutte penalty. Het was al met al een heerlijke avond voor Ajax, die zich op een trainingsveld soms waande.