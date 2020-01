Geschreven door Mitch Marinus 25 jan 2020 om 15:01

Oud-Ajacied Zian Flemming speelde vrijdagavond met N.E.C. tegen zijn oude club en dat deed hij niet onverdienstelijk. Met twee treffers, een vlak na rust en een in de slotfase tekende hij twee keer voor de gelijkmaker in de wedstrijd.

Flemming zag direct na de rust zijn ploeg beter de kleedkamer uitkomen en dat drukte de thuisploeg ook uit in cijfers door de gelijkmaker binnen te schieten. De aanvallende middenvelder schoot zelf vanaf elf meter, via de binnenkant van de paal, raak. “We hadden na rust meer vat op Jong Ajax, waar dat aan lag is moeilijk te zeggen, misschien dat zij iets terughoudender uit de kleedkamer kwamen omdat ze voorstonden. Dat kan net de 5% zijn dat ze minder voetballen en eerder de lange bal spelen”, Aldus Flemming.

Lang kon de thuisploeg niet genieten van de gelijkmaker, want binnen enkele minuten was het weer aan de andere kant van het veld twee keer raak. Brobbey was tweemaal eindstation van een Jong Ajax aanval. Vooral na de 1-3 had N.E.C. er volgens Flemming even nodig om er weer bovenop te komen. “Die derde treffer was wel een mentale tik en daar hadden we ook even voor nodig om daarvan te herstellen.”

Gezond verstand

“Gelukkig viel uiteindelijk de 2-3 en dan is alles weer mogelijk. We moesten dan natuurlijk wel uitkijken voor Jong Ajax. Ik zei ook, tegen Rens (Van Eijden, Red.) na dat doelpunt dat ze achterin wel even scherp moesten blijven en niet blind naar voren moesten gaan. Daar spelen zij zo doorheen en dus moesten we gewoon met gezond verstand op zoek naar de gelijkmaker.”

Deze gelijkmaker kwam in de 87e minuut van de voet van Flemming. “Het is deze tweede seizoenshelft mijn doel om constanter te worden, maar vooral om beslissend te zijn, dat tweede is vandaag in ieder geval gelukt. Al met al mogen we uiteindelijk tevreden zijn met een punt, vooral gezien het scoreverloop en het spelbeeld.”

Speciale lichting

Flemming speelde in het seizoen ‘17/18 25 wedstrijden voor Jong Ajax en werd ook voor het eerst in de geschiedenis dat seizoen kampioen in de Jupiler League. De middenvelder is blij dat hij met NEC punten heeft afgepakt van de beloften. “Jong Ajax draait dit seizoen bovenin goed mee, maar ik zie niet per se echt gelijkenissen tussen dit team en ons team. Ik ben wel blij dat we twee punten van ze af hebben gesnoept, want het is de bedoeling dat wij met het kampioenschap in 2018 als enige in de geschiedenisboeken blijven staan.”