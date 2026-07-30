"Ik ben enorm verrast dat Dolberg zo moeilijk scoort bij Ajax"
Ajax heeft zich woensdag definitief weten te versterken met Tolu Arokodare en Claudio Reulens heeft hoge verwachtingen van de 25-jarige spits, die in het verleden bij KRC Genk speelde. De Belgische journalist van VoetbalPrimeur.be is duidelijk over de kwaliteiten van de Nigeriaan.
"Hij kan als targetspits de bal bij zich houden en is enorm sterk met voorzetten. Zo scoorde hij heel vaak bij de tweede paal", blikt hij terug op de website van Ajax Showtime. "Bovendien mag je ook niet onderschatten dat hij best snel is, eens hij op gang komt. Hij is niet explosief op de eerste meters, maar het is een spits die je zeker ook diep kan sturen. Is hij in de kleine ruimte de allerbeste spits? Nee, maar ook daar: een functionele techniek", aldus Reulens.
"Het is een spits die in stelling moet worden gebracht", adviseert hij. "Tolu zal niet snel alleen iets forceren, of het moet op kracht zijn of via een kopbal. Maar puur voetballend zal hij niet plots een "Zlatan-achtige" beweging uit zijn voeten toveren. Hij zal het altijd simpel houden als hij de bal ontvangt", weet Reulens, die benieuwd is naar het toekomstperspectief van Kasper Dolberg. De Deense centrumspits lijkt nu de nummer drie in de hiërarchie bij de club uit Amsterdam.
"Ik ben enorm verrast dat hij zo moeizaam scoort bij Ajax, want in de box vond ik hem in België een echte killer. Al zal de Deen nu wellicht wel vertrekken...", voorspelt hij. "Tolu is een spits waar ze met twee verdedigers aanhangen, en het leer dan toch kan afleggen. Dolberg zal in dergelijke situaties meestal die duels verliezen. (...) Spitsen zoals Tolu renderen toch het best in een ploeg die dominant speelt. Zijn kwaliteiten passen daar het best bij", constateert Reulens.
Hij sluit niet uit dat Arokodare zich in de basis gaat spelen bij de ploeg van trainer Michel. "Ik vind dat Ajax een geweldige zaak doet met Tolu. En hij stak er inzake fysieke power en impact bovenuit in de Jupiler Pro League", vervolgt hij enthousiast. "Ik verwacht dit ook in Nederland. Ajax wil weer dominant gaan voetballen en dat past als gegoten bij Tolu. Als hij zijn fysieke en mentale vorm van zijn periode bij Genk weet te halen, is Tolu een garantie voor goals en zie ik hem dan zeker niet als back-up voor Marcos Leonardo. Eerder andersom", besluit Reulens optimistisch.
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