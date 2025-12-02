Groeten uit Grolloo
Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Zieke Peter mag ondanks supportersverbod naar Ajax - FC Groningen

Rik Engelbertink
bron: RTL Nieuws
Johan Cruijff ArenA
Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

De ernstig zieke Peter was toeschouwer bij het duel tussen Ajax en FC Groningen. Spoedig komt hij te overlijden. Een van zijn laatste wensen was het duel bijwonen. Vanwege de staking lukte dat niet. Bij het vervolgen van het duel op dinsdagmiddag kan hij er echter toch bij zijn. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Peter heeft heel zijn leven gevoetbald, is ook scheidsrechter geweest en volgt Ajax op de voet", vertelde André van Wensenambulance Noord-Holland tegenover RTL Nieuws. "Voetbal is z'n hele leven, dus ze wilden hem nog één keer naar een wedstrijd laten gaan."

Peter nam zijn zoon nog mee naar het eerste duel van Ajax. En toen we aankwamen in het stadion werden we supergoed begeleid door voetbalstewards. We kregen een hele mooie plek achter het doel." Snel ging het echter mis. "Peter was heel erg teleurgesteld. Dit is natuurlijk supervervelend", zegt André. 

Op social media hoopte iedereen dat Peter bij het herspelen van het duel zou kunnen zijn. Een bouwbedrijf uit Bergen op Zoom bood bij Wensenambulance Noord-Holland ook haar hulp aan. "Desnoods zouden we alles betalen, maar deze man moet toch gewoon naar die wedstrijd. Mijn collega en ik zijn voor PSV en Feyenoord, maar dit is gewoon menselijkheid."

Snel begon het balletje te rollen. Wensenambulance Noord-Holland bevestigt dat Peter mag komen van Ajax en dat zonder vrerder publiek. "We hebben van zijn vrouw gehoord dat hij heel blij is", zegt de woordvoerder.

Gerelateerd:
Veel vuurwerk op de F-Side bij het duel tussen Ajax en FC Groningen

Ajax is vuurwerkvandalen op het spoor: "Zijn geïdentificeerd"

0
Vuurwerk buiten de Johan Cruijff ArenA

Ajax-fans steken flink wat vuurwerk af buiten Johan Cruijff ArenA

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 FC Utrecht 14 6 21
6 Ajax 13 4 20
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 13 0 20
9 Fortuna Sittard 14 -2 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd