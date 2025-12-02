Zieke Peter mag ondanks supportersverbod naar Ajax - FC Groningen

De ernstig zieke Peter was toeschouwer bij het duel tussen Ajax en FC Groningen. Spoedig komt hij te overlijden. Een van zijn laatste wensen was het duel bijwonen. Vanwege de staking lukte dat niet. Bij het vervolgen van het duel op dinsdagmiddag kan hij er echter toch bij zijn.

"Peter heeft heel zijn leven gevoetbald, is ook scheidsrechter geweest en volgt Ajax op de voet", vertelde André van Wensenambulance Noord-Holland tegenover RTL Nieuws. "Voetbal is z'n hele leven, dus ze wilden hem nog één keer naar een wedstrijd laten gaan."

Peter nam zijn zoon nog mee naar het eerste duel van Ajax. En toen we aankwamen in het stadion werden we supergoed begeleid door voetbalstewards. We kregen een hele mooie plek achter het doel." Snel ging het echter mis. "Peter was heel erg teleurgesteld. Dit is natuurlijk supervervelend", zegt André.

Op social media hoopte iedereen dat Peter bij het herspelen van het duel zou kunnen zijn. Een bouwbedrijf uit Bergen op Zoom bood bij Wensenambulance Noord-Holland ook haar hulp aan. "Desnoods zouden we alles betalen, maar deze man moet toch gewoon naar die wedstrijd. Mijn collega en ik zijn voor PSV en Feyenoord, maar dit is gewoon menselijkheid."

Snel begon het balletje te rollen. Wensenambulance Noord-Holland bevestigt dat Peter mag komen van Ajax en dat zonder vrerder publiek. "We hebben van zijn vrouw gehoord dat hij heel blij is", zegt de woordvoerder.