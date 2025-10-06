Het laatste Ajax Nieuws
'Ziekenboeg Ajax stroomt vol, ook Vitezslav Jaros geblesseerd'
Vitezslav Jaros Foto: © Pro Shots
Ajax-doelman Vitezslav Jaros heeft zich afgemeld voor de WK-kwalificatieduels van Tsjechië tegen Kroatië en de Faeröer-eilanden. De Tsjechische voetbalbond meldt dat de 24-jarige keeper "fysieke problemen" heeft.
Zaterdag stond Jaros nog op doel bij Ajax tijdens de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam, die eindigde in 3-3. Een dag later meldde ook een andere Ajacied, Mika Godts, zich af bij Jong België vanwege een hamstringblessure.
Jaros kwam tot dusver tot twee interlands voor Tsjechië. Hij moet PSV-doelman Matej Kovar en Jindrich Stanek van Slavia Praag voor zich dulden. Kroatië en Tsjechië leiden momenteel groep L van de WK-kwalificatie met elk 12 punten, al heeft Kroatië nog een wedstrijd tegoed.
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video's
