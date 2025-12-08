Zien we deze oud-Ajacied op het WK terug? "Het lijkt mij niet"

Wim Kieft vindt dat Hakim Ziyech zijn belofte na zijn Ajax-tijd nooit heeft waargemaakt. In Studio Voetbal kijkt hij samen met Ibrahim Afellay naar het Marokkaanse elftal en bespreken ze de kans dat Ziyech meegaat naar het WK van 2026.

Volgens Kieft is Ziyech na zijn transfer naar Chelsea nooit meer het niveau van zijn Amsterdamse periode genaderd. "Toch is daar weinig van terechtgekomen hè, nadat hij naar Chelsea ging", stelt hij. Kieft had verwacht dat Ziyech jarenlang tot de Europese top zou behoren, maar concludeert dat dit uitbleef: "Het ligt denk ik aan hemzelf. Het is natuurlijk best wel een aparte jongen."

Afellay denkt dat een WK-ticket voor Ziyech zeer onwaarschijnlijk is. "Ziyech heeft getekend bij Casablanca, maar hij is nog niet fit genoeg. Ook de papieren, zijn overschrijving, schijnt nog een probleem te zijn. Het lijkt mij dat als je daar nog geen wedstrijd hebt gespeeld, dat je niet voor Marokko in aanmerking komt."

De oud-international benadrukt wel dat Marokko een sterke selectie heeft en zich scherper zal willen tonen dan tijdens de teleurstellende Afrika Cup: "Ze hebben wel een heel goed elftal… er wordt niet met minder genoegen genomen dan de titel."