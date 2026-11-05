Ziggo verrast Ajax-fans bij Midtjylland met bijzonder cadeau

De meegereisde supporters van Ajax zijn donderdagavond in Denemarken verrast door Ziggo. De hoofdsponsor van de Amsterdammers heeft alle fans die aanwezig waren bij de Conference League-wedstrijd tegen FC Midtjylland een speciaal T-shirt cadeau gedaan. Daarmee staat het telecombedrijf stil bij de jarenlange samenwerking met Ajax.

Ziggo is sinds 1 januari 2015 hoofdsponsor van Ajax, maar daar komt na het seizoen 2026/2027 een einde aan. Het bedrijf heeft aangekondigd per 1 juli 2027 te stoppen als hoofdsponsor. Daarmee eindigt de samenwerking na twaalfeneenhalf jaar. Ajax heeft nog geen opvolger bekendgemaakt.

In aanloop naar het aangekondigde afscheid heeft Ziggo besloten de trouwe uitsupporters in het zonnetje te zetten. Alle Ajacieden die naar Denemarken zijn afgereisd voor het duel met Midtjylland, hebben een speciaal ontworpen shirt ontvangen.