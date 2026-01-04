"Zij waren onder de indruk raakten van de zakelijkheid van Cruijff"

Dirk Anbeek en Sirik Goeman en bestuursraadslid Edo Ophof waren vanaf minuut één lyrisch over de mogelijke komst van Jordi Cruijff naar Ajax. De kersvers technisch directeur moet de Amsterdammers uit een dal treken.

"Bronnen rondom de club melden dat Anbeek, Goeman en Ophof onder de indruk raakten van de persoonlijkheid en zakelijkheid van Jordi en van de manier waarop hij zijn rol als technisch directeur wil invullen", schrijft Mike Verweij in De Telegraaf.

"Zijn enorme netwerk kan Ajax de komende jaren van pas komen", meent hij. "Niet dat Xavi Hernandez, Ronald Koeman, Frank Rijkaard, Peter Bosz, Henk ten Cate of Pep Guardiola volgend seizoen als trainer voor de groep staat, maar de topcoaches zijn wel boezemvrienden van de familie Cruijff bij wie hij altijd kan aankloppen voor een technisch advies of een andere gunst."

"Jordi wil dat bij Ajax de focus weer veel meer op de jeugdopleiding komt te liggen. En door middel van een vergelijkbaar model als bij FC Barcelona met de Juvenil A (Onder 19), Barça B en het eerste elftal van Barcelona wil hij de grootste talenten van Ajax zo goed en zo snel mogelijk laten doorstromen naar Ajax 1", besluit hij.