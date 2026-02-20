Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Zinchenko alweer weg bij Ajax: "Revalidatie niet in Amsterdam"

Niek
Oleksandr Zinchenko verlaat geblesseerd het veld bij Ajax
Oleksandr Zinchenko verlaat geblesseerd het veld bij Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen NEC, een directe concurrent in de strijd om plek twee (en drie). Trainer Fred Grim kan nog geen beroep doen op de Japanse routinier Ko Itakura, die last heeft van zijn onderrug. 

"Op dit moment is Ko geblesseerd. Die zal er dus niet bij zijn tegen NEC", vertelt de oefenmeester op de website van VI. "Van Oleksandr Zinchenko weten we zijn situatie allemaal. Dan heb ik de meesten wel gehad", aldus Grim, die nog altijd aangedaan is door de zwareknieblessure van Zinchenko. 

"Je merkt het aan de ploeg. En aan iedereen die bij het eerste betrokken is. Er is teleurstelling", constateert hij. "Hij legt eigenlijk alleen maar uit dat hij zich schuldig voelt door deze blessure en dat hij hier enorm mee zit. Dat is wel typerend voor zijn karakter. Hij heeft gisteren afscheid genomen, dat was best wel een gevoelsmomentje. Zijn revalidatie zal niet in Amsterdam zijn", onthult Grim, die wel optimistisch was over de fysieke gesteldheid van Tomiyasu. 

"Hij kan steeds meer spelen. Dat heb ik de vorige keer ook uit proberen te leggen", blikt hij terug. "We hebben een oefenwedstrijd (tegen Telstar, red.) gehad, waarin hij minuten heeft gemaakt. Je wil nu de tijd in het eerste oprekken naar een hele wedstrijd toe. Dat is afwachten", besluit Grim. 

