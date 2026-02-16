Zinchenko-blessure komt hard aan: "Hij wilde zo graag naar Ajax"

Voor Zinchenko en Ajax is het een enorme streep door de rekening. "Dit wens je niemand toe. Je wil niemand in zo'n situatie zien. Ik weet hoe gemotiveerd hij was. Hij wilde zo graag naar Ajax, en heeft alles op alles gezet om hier te komen", reageert Levchenko bij VoetbalPrimeur. "Ook een compliment voor Ajax, dat daar ook alles aan heeft gedaan. Ik snap dat de teleurstelling bij hem, de mensen en de fans van Ajax nu heel groot is. Ik ben heel erg geschrokken, voel pijn en leef met hem mee."

Levchenko heeft zijn landgenoot een bericht gestuurd om hem sterkte te wensen. "Alex is ook een heel belangrijke speler voor Oekraïne. Voornamelijk met zijn organisatorische kracht en ervaring. Heel veel spelers waarderen hem. Dit is echt een aderlating voor het hele Oekraïense voetbal", besluit de voormalig profvoetballer.