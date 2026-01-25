Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Zinchenko broodnodig? "Kwaliteit die Ajax goed kan gebruiken"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Oleksandr Zinchenko
Oleksandr Zinchenko Foto: © BSR Agency

Oleksandr Zinchenko wordt de nieuwe linksback van Ajax. De Amsterdammers hopen daarmee een flinke slag geslagen te hebben. Hoe dan ook brengt Zinchenko kwaliteiten die Ajax nog niet bezit. 

"Ajax hoopt met Zinchenko een oplossing te vinden voor twee problemen. De Oekraïner is een exceptionele passer, zéker voor een linksachter", schrijft Lentin Goodijk in Voetbal International. "Dat is een kwaliteit die het elftal van Fred Grim goed kan gebruiken. In de huidige speelwijze is de linksback vaak één van de drie opbouwers, momenteel vervult Owen Wijndal die rol, maar dat is niet zijn specialiteit."

"De afgelopen jaren oogstte Zinchenko in Engeland minstens zoveel complimenten voor zijn persoonlijkheid en voetbalintelligentie", weet Goodijk. "Ook daar kan Ajax zijn hulp bijzonder goed gebruiken. Als aanvoerder van de nationale ploeg van Oekraïne en met 150 Premier League-duels achter zijn naam, brengt Zinchenko behoorlijk wat ervaring met zich mee. Met zijn leiderschap en coaching kan hij Ajax helpen om problemen op het veld op te lossen, die zelfredzaamheid is een groot pijnpunt in het huidige elftal."

Gerelateerd:
Leon Bailey

Ajax kan komst Leon Bailey vergeten na invalbeurt in Engeland

0
Rick Kruys

Kruys over verdedigen Baas: "Niet goed genoeg in de Eredivisie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties