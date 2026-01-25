Zinchenko broodnodig? "Kwaliteit die Ajax goed kan gebruiken"

Oleksandr Zinchenko wordt de nieuwe linksback van Ajax. De Amsterdammers hopen daarmee een flinke slag geslagen te hebben. Hoe dan ook brengt Zinchenko kwaliteiten die Ajax nog niet bezit.

"Ajax hoopt met Zinchenko een oplossing te vinden voor twee problemen. De Oekraïner is een exceptionele passer, zéker voor een linksachter", schrijft Lentin Goodijk in Voetbal International. "Dat is een kwaliteit die het elftal van Fred Grim goed kan gebruiken. In de huidige speelwijze is de linksback vaak één van de drie opbouwers, momenteel vervult Owen Wijndal die rol, maar dat is niet zijn specialiteit."

"De afgelopen jaren oogstte Zinchenko in Engeland minstens zoveel complimenten voor zijn persoonlijkheid en voetbalintelligentie", weet Goodijk. "Ook daar kan Ajax zijn hulp bijzonder goed gebruiken. Als aanvoerder van de nationale ploeg van Oekraïne en met 150 Premier League-duels achter zijn naam, brengt Zinchenko behoorlijk wat ervaring met zich mee. Met zijn leiderschap en coaching kan hij Ajax helpen om problemen op het veld op te lossen, die zelfredzaamheid is een groot pijnpunt in het huidige elftal."