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Zinchenko dolbij met tweede kans: "Het betekent ontzettend veel"

Arthur
Oleksandr Zinchenko verlaat geblesseerd het veld bij Ajax
Oleksandr Zinchenko verlaat geblesseerd het veld bij Ajax Foto: © Pro Shots

Oleksandr Zinchenko is Ajax dankbaar voor de mogelijkheid om zijn revalidatie bij de Amsterdamse club af te ronden. De Oekraïense verdediger mag de laatste fase van zijn herstel op Sportpark de Toekomst doorlopen. Dat maakte Ajax woensdagmiddag bekend via de officiële website van Ajax.

Zinchenko liep vorig seizoen tijdens zijn periode bij Ajax een zware knieblessure op. Volgens De Telegraaf had de club hem al aangeboden om mee te trainen met de selectie van trainer Míchel Sánchez. De Spaanse oefenmeester bevestigde dat nieuws woensdag tijdens zijn persconferentie. Inmiddels heeft Ajax het bericht ook zelf naar buiten gebracht.

De verdediger, die momenteel zonder club zit, is blij met de steun vanuit Amsterdam. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit richting de club en de mensen die hem helpen tijdens zijn herstel. "Ik wil Jordi Cruijff, trainer Míchel Sánchez en iedereen bij Ajax enorm bedanken dat ze mij de mogelijkheid hebben gegeven om mijn revalidatie hier af te ronden. Ik ben iedereen bij de club oprecht dankbaar voor het warme welkom en de geweldige steun tijdens dit hele traject. Het betekent ontzettend veel voor me."

Ajax maakte in de winter van 2026 de komst van Zinchenko bekend. De Oekraïner tekende een contract voor een half jaar en maakte in februari zijn basisdebuut tegen Fortuna Sittard. Die wedstrijd liep echter uit op een tegenvaller, want de verdediger raakte zwaar geblesseerd aan zijn knie. Daardoor bleef zijn bijdrage aan Ajax beperkt tot slechts twee wedstrijden. De laatste fase van zijn revalidatie mag hij nu alsnog in Amsterdam afwerken.

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