Zinchenko dolbij met tweede kans: "Het betekent ontzettend veel"
Oleksandr Zinchenko is Ajax dankbaar voor de mogelijkheid om zijn revalidatie bij de Amsterdamse club af te ronden. De Oekraïense verdediger mag de laatste fase van zijn herstel op Sportpark de Toekomst doorlopen. Dat maakte Ajax woensdagmiddag bekend via de officiële website van Ajax.
Zinchenko liep vorig seizoen tijdens zijn periode bij Ajax een zware knieblessure op. Volgens De Telegraaf had de club hem al aangeboden om mee te trainen met de selectie van trainer Míchel Sánchez. De Spaanse oefenmeester bevestigde dat nieuws woensdag tijdens zijn persconferentie. Inmiddels heeft Ajax het bericht ook zelf naar buiten gebracht.
De verdediger, die momenteel zonder club zit, is blij met de steun vanuit Amsterdam. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit richting de club en de mensen die hem helpen tijdens zijn herstel. "Ik wil Jordi Cruijff, trainer Míchel Sánchez en iedereen bij Ajax enorm bedanken dat ze mij de mogelijkheid hebben gegeven om mijn revalidatie hier af te ronden. Ik ben iedereen bij de club oprecht dankbaar voor het warme welkom en de geweldige steun tijdens dit hele traject. Het betekent ontzettend veel voor me."
Ajax maakte in de winter van 2026 de komst van Zinchenko bekend. De Oekraïner tekende een contract voor een half jaar en maakte in februari zijn basisdebuut tegen Fortuna Sittard. Die wedstrijd liep echter uit op een tegenvaller, want de verdediger raakte zwaar geblesseerd aan zijn knie. Daardoor bleef zijn bijdrage aan Ajax beperkt tot slechts twee wedstrijden. De laatste fase van zijn revalidatie mag hij nu alsnog in Amsterdam afwerken.
Zet in op Ajax tegen Atalanta!
Ajax speelt donderdagavond de Conference League-wedstrijd tegen Atalanta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Brandt over Amsterdam: "Heb van mensen op het platteland gehoord..."
Zinchenko dolbij met tweede kans: "Het betekent ontzettend veel"
Adrie Koster keert per direct terug in de Nederlandse Eredivisie
Ajax ontvangt Atalanta Bergamo: BetMGM pakt uit met fraaie odds
Ajax won bij FC Groningen: "Fakkel die tribune nu maar wel af"
Míchel verklapt plan met Zinchenko: "Hij geniet heel veel respect"
Maurice Steijn naar PEC Zwolle? "Dan zou ik zeggen: veel succes"
'Erik ten Hag wees Ajax de deur': "Ze wilden hem dolgraag terug"
Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"
"Het lelijkste Ajax-voetbal dat ik de laatste 40 jaar heb gezien"
Hans Nijland baalt: "Ajax heeft het bijna altijd moeilijk hier"
Frank de Boer doet een boekje open: "Daar ben ik wel klaar mee"
Driessen hekelt 'angsthaas': "Bij Ajax hoeven ze niet te treuren"
Míchel reageert op felle kritiek: "Ik probeer het te verbeteren"
Erik ten Hag ziet duidelijk voorbeeld: "Ajax is by far dé club"
Dennis Higler krijgt bijval na Ajax-wedstrijd: "Meer van dit"
Janse even terug in Euroborg: "Dat heb ik toch maar ingehouden"
Ajax krijgt Portugese bekende als scheidsrechter bij Europees duel
Ajax-huurling wacht op eerste minuten: "Wachten is best moeilijk"
Veelbesproken voormalig Ajax-talent keert terug in de Eredivisie
Míchel krijgt steun uit onverwachte hoek: "Kappen nou, man"
Ajax-Atalanta niet uitverkocht: Italianen verkopen uitvak niet uit
Lukkien sneert: "Dat was Ajax in de wedstrijden hiervoor niet"
Driessen fileert Ajacied: "Gelukszoeker, die is volgend jaar weer weg"
Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"
Rafael van der Vaart mist oud-Ajacied niet: "Maar het is een klasbak"
KNVB ziet aantal stadionverboden dalen in afgelopen voetbalseizoen
Lukkien verbaasd na FC Groningen - Ajax: "Uiterst opmerkelijk"
Driessen: "Hij kan misschien wel de nieuwe Wout Weghorst worden"
Youri Mulder tipt Michel: "Ze moeten hem nu gewoon laten staan"