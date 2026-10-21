Zinchenko dolbij met tweede kans: "Het betekent ontzettend veel"

Oleksandr Zinchenko is Ajax dankbaar voor de mogelijkheid om zijn revalidatie bij de Amsterdamse club af te ronden. De Oekraïense verdediger mag de laatste fase van zijn herstel op Sportpark de Toekomst doorlopen. Dat maakte Ajax woensdagmiddag bekend via de officiële website van Ajax.

Zinchenko liep vorig seizoen tijdens zijn periode bij Ajax een zware knieblessure op. Volgens De Telegraaf had de club hem al aangeboden om mee te trainen met de selectie van trainer Míchel Sánchez. De Spaanse oefenmeester bevestigde dat nieuws woensdag tijdens zijn persconferentie. Inmiddels heeft Ajax het bericht ook zelf naar buiten gebracht.

De verdediger, die momenteel zonder club zit, is blij met de steun vanuit Amsterdam. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit richting de club en de mensen die hem helpen tijdens zijn herstel. "Ik wil Jordi Cruijff, trainer Míchel Sánchez en iedereen bij Ajax enorm bedanken dat ze mij de mogelijkheid hebben gegeven om mijn revalidatie hier af te ronden. Ik ben iedereen bij de club oprecht dankbaar voor het warme welkom en de geweldige steun tijdens dit hele traject. Het betekent ontzettend veel voor me."