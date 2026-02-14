Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Zinchenko-drama: verdediger moet basisdebuut voortijdig staken

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Oleksandr Zinchenko strompelt het veld af
Oleksandr Zinchenko strompelt het veld af Foto: © Pro Shots

Het basisdebuut van Oleksandr Zinchenko bij Ajax is uitgelopen op een gigantisch fiasco. De linksback moest na zeven minuten speeltijd op de klok naar de kant met een ogenschijnlijk zware blessure.

Zinchenko kreeg een voet tegen zijn knie waarna hij bleef liggen. Even leek het erop dat hij met een brancard van het veld gevoerd moest worden. Uiteindelijk kon hij het op eigen kracht, weliswaar met een van pijn vertrokken gezicht

Owen Wijndal kwam voor hem in de ploeg. De opvolgende vrije trap na de overtreding werd door Jorthy Mokio tot doelpunt gepromoveerd.

Gerelateerd:
Jordi Cruijff kijkt rond

Cruijff moet innoveren: "Ik moet wennen, het functioneert anders"

0
Fred Grim schreeuwt

Opstelling bekend: Grim kiest voor debutant in duel met Fortuna

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oleksandr Zinchenko
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

0
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties