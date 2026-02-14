Zinchenko-drama: verdediger moet basisdebuut voortijdig staken

Het basisdebuut van Oleksandr Zinchenko bij Ajax is uitgelopen op een gigantisch fiasco. De linksback moest na zeven minuten speeltijd op de klok naar de kant met een ogenschijnlijk zware blessure.

Zinchenko kreeg een voet tegen zijn knie waarna hij bleef liggen. Even leek het erop dat hij met een brancard van het veld gevoerd moest worden. Uiteindelijk kon hij het op eigen kracht, weliswaar met een van pijn vertrokken gezicht

Owen Wijndal kwam voor hem in de ploeg. De opvolgende vrije trap na de overtreding werd door Jorthy Mokio tot doelpunt gepromoveerd.