2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Zinchenko heeft favoriete positie: "Voel ik me helemaal mezelf"

Oleksandr Zinchenko klapt
Oleksandr Zinchenko klapt

Oleksandr Zinchenko kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste minuten in het shirt van Ajax, al was hij na afloop niet helemaal tevreden. De Oekraïner viel zondag in tegen AZ en hielp zijn ploeg aan een gelijkspel, maar had op meer gehoopt. Zelf denkt hij snel klaar te zijn voor een basisplaats.

Op de vraag of hij tevreden was met het punt, was Zinchenko duidelijk. "Nee, natuurlijk niet", zei hij bij ESPN. "Dit was niet het resultaat dat we wilden. Het was een lastige wedstrijd en het is niet makkelijk als je op achterstand komt. We moeten analyseren wat we verkeerd hebben gedaan en onszelf verbeteren."

De 29-jarige verdediger/middenvelder maakte deze winter de overstap naar Ajax na negen seizoenen in de Premier League. De keuze voor de Amsterdamse club was voor hem snel gemaakt. "Toen ik van deze kans hoorde, om Ajax te komen versterken, was dat geweldig voor mij. Daarom heb ik ook deze keuze gemaakt. Dit is een geweldige club, dus ik ben blij dat ik mijn debuut heb mogen maken. Alleen jammer van het resultaat van vandaag."

Rond Ajax werd de afgelopen weken veel gesproken over het uitblijven van een nieuwe controlerende middenvelder. Zinchenko kreeg daarom de vraag of hij die rol zou kunnen invullen. Voor hem is dat geen probleem. "Ik voel me helemaal mezelf in de as van het veld." 

"Het maakt mij niet uit of ik als back aan de binnenkant of als middenvelder speel. Als ons team dominant is, voel ik me heel comfortabel aan de binnenkant." Mocht de trainer hem nodig hebben op die positie, dan staat hij klaar. "Als de trainer mij daar (op 6, red.) nodig heeft, zal ik alles geven om daar impact op het team te hebben."

