2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Het laatste Ajax Nieuws

Zinchenko reageert na blessure: "Voel me schuldig richting Ajax"

Rik Engelbertink
bron: Instagram
Oleksandr Zinchenko ligt geblesseerd op het veld
Oleksandr Zinchenko ligt geblesseerd op het veld Foto: © Pro Shots

Oleksandr Zinchenko heeft te maken gekregen met een onwaarschijnlijk scenario. Zijn basisdebuut bij Ajax tegen Fortuna Sittard zat er na ongeveer drie minuten al op. Maandag werd duidelijk dat de back dit seizoen niet meer in actie gaat komen. Zinchenko voelt zich gebroken.

"Verslagen. Ik kan nog steeds niet geloven wat er is gebeurd", schrijft Zinchenko op Instagram. "Vanaf de eerste dag bij deze geweldige club en door de mensen om mee heen, voelde ik me weer gelukkig en stond ik weer met een lach op het veld", zegt de oud-speler van PSV, Arsenal en Manchester City.

"Vanuit de diepte van mijn hart voel ik me bedroefd en schuldig richting Ajax, maar jammer genoeg kun je dit soort dingen niet controleren", weet hij. Ik zal het moeten accepteren en ga hier samen met de belangrijkste prestatie in mijn leven, familie, doorheen komen. Ik kom snel terug en kom hier sterker uit", schrijft hij tot besluit.

Onder de post zijn hebben vele voetballers een like achter gelaten, zoals Mikel Merino, Jurriën Timber, Granit Xhaka, Rayane Bounida, Oscar Gloukh, Davy Klaassen en Youri Baas.

Oleksandr Zinchenko
