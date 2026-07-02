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Zinchenko richt zich tot Ajax-fans: "Uit de grond van m'n hart"

Rik Engelbertink
bron: Instagram
Oleksandr Zinchenko ligt geblesseerd op het veld
Oleksandr Zinchenko ligt geblesseerd op het veld Foto: © Pro Shots

Oleksandr Zinchenko zijn periode bij Ajax is uitgelopen op een flinke sof. Binnen enkele weken raakte de speler geblesseerd, waarna de speler van Arsenal niet meer in actie kwam voor de Amsterdammers. 

Zinchenko neemt middels een post op Instagram afscheid Ajax en haar fans. "Ik wil iedereen bij Ajax ontzettend bedanken voor het warme welkom en de steun die ik heb ontvangen tijdens mijn helaas korte periode van twee weken bij de club", schrijft hij.

"Uit de grond van mijn hart wens ik iedereen binnen de club en daaromheen het allerbeste." Zinchenko speelde uiteindelijk slechts in twee duels mee. Beide keren waren kort. In totaal haalde hij twintig minuten aan speeltijd.

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