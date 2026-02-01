Zinchenko sprak met oud-Ajacied: "Hij was de eerste die ik belde"

Oleksandr Zinchenko kan niet wachten om zijn eerste minuten te maken in het shirt van Ajax. De Oekraïner verruilde Arsenal voor Amsterdam en liet zich vooraf uitgebreid informeren door Jurriën Timber, met wie hij samen speelde in Londen. Die gesprekken versterkten zijn overtuiging om voor Ajax te kiezen.

Na een lange en soms gespannen onderhandelingsperiode is Zinchenko sinds zondag officieel Ajacied. De linksback ligt tot het einde van het seizoen vast bij de club uit Amsterdam. "Ik ben blij om hier te zijn", zegt hij via de clubkanalen. "Ik heb er veel zin in en kan niet wachten om me bij de groep te voegen, iedereen te ontmoeten en om mijn eerste wedstrijd te spelen."

De overgang kwam niet zonder obstakels tot stand, omdat Arsenal en Nottingham Forest eerst tot overeenstemming moesten komen over de beëindiging van zijn huurperiode. "Het waren stressvolle dagen sinds ik voor de eerste keer over deze mogelijkheid hoorde. Maar gelukkig is alles gelukt."

Zinchenko, die Nederland nog kent uit zijn PSV-tijd, spreekt vol bewondering over zijn nieuwe club. "Het is een grote club met een rijke geschiedenis. Ajax speelt met een eigen stijl en die past goed bij mij. Zolang ik me kan herinneren speelt Ajax combinatiespel en aantrekkelijk voetbal. Ik hoop dat het bij me gaat passen. Mijn vorige clubs, Manchester City en Arsenal, houden ook van het spel domineren en dat vind ik ook heel leuk."

Om een goed beeld te krijgen van Ajax, belde hij eerst met Timber. "Hij was de eerste persoon die ik belde over Ajax. Hij zei alleen maar positieve dingen en dat het een grote club is. Ik had geen twijfels."

Met de komst van de 29-jarige international haalt Ajax niet alleen kwaliteit, maar ook ervaring en leiderschap binnen. Zinchenko zelf is duidelijk over zijn intenties: "Ik zal mijn best doen wat de club van mij verwacht. Ik kan niet wachten om te beginnen."