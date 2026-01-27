Laatste nieuws
'Zinchenko stap dichter bij Ajax; weg naar Amsterdam ligt open'

Joram
bron: Voetbal International
Oleksandr Zinchenko
Oleksandr Zinchenko Foto: © BSR Agency

Ajax is weer een stap dichter bij de komst van Oleksandr Zinchenko. Doordat zijn huurovereenkomst bij Nottingham Forest is beëindigd, ligt de weg nu open voor een transfer naar Amsterdam. Dat meldt Voetbal International dinsdag.

De afspraken tussen Ajax en Arsenal waren al gemaakt, maar de tijdelijke overstap naar Nottingham Forest zorgde voor vertraging. Omdat er geen clausule in het huurcontract stond, moest eerst een financiële regeling worden getroffen. Dat obstakel is nu uit de weg: Zinchenko is officieel geen speler meer van Nottingham en kan zijn overstap afronden.

Bij Ajax wordt verwacht dat alles nu snel rondkomt. De medische keuring staat gepland voor later deze week, waarna Zinchenko een contract voor een half seizoen zal ondertekenen in de Johan Cruijff ArenA. Ajax mikte eerst op een huurdeal, maar uiteindelijk kiest de club toch voor een definitieve transfer. Het bedrag dat voor de huur was gereserveerd, wordt nu gebruikt om Zinchenko los te kopen van Arsenal.

