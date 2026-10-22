Zinchenko terug op De Toekomst: "Dat zou ik geweldig vinden"
Míchel Sánchez weet nog niet of Oleksandr Zinchenko een nieuw contract bij Ajax gaat tekenen. De Oekraïner is sinds deze week opnieuw aanwezig op De Toekomst.
Zinchenko tekende vorige winter een contract bij Ajax, maar raakte direct snel geblesseerd. De samenwerking kwam na het seizoen weer ten einde. Nu traint de linksback opnieuw mee met de selectie van Ajax.
Wat het plan van Ajax met Zinchenko is, kan Míchel nog niet vertellen. "Over zijn toekomst weet ik niets", vertelt hij woensdag op de persconferentie. "De club vertelde mij dat hij toestemming had gevraagd om bij ons te trainen."
Wat de Spaanse oefenmeester betreft sluit de international van Oekraïne definitief aan bij Ajax. "Ik heb aangegeven dat ik dat geweldig zou vinden, want het is een fantastische jongen en een geweldige voetballer", prijst hij. "Hij raakte hier bij Ajax geblesseerd. Daarom bieden we hem alle mogelijkheden om bij ons te werken aan zijn herstel en weer op zijn beste niveau te komen."
De toekomst van Zinchenko is dus nog in ongewis. "Daar kan ik nu niets over zeggen. Het is een speler die binnen de kleedkamer veel aanzien geniet en door iedereen wordt bewonderd en gerespecteerd. We willen hem helpen tijdens zijn herstel."
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