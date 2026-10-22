Zinchenko terug op De Toekomst: "Dat zou ik geweldig vinden"

Míchel Sánchez weet nog niet of Oleksandr Zinchenko een nieuw contract bij Ajax gaat tekenen. De Oekraïner is sinds deze week opnieuw aanwezig op De Toekomst.

Zinchenko tekende vorige winter een contract bij Ajax, maar raakte direct snel geblesseerd. De samenwerking kwam na het seizoen weer ten einde. Nu traint de linksback opnieuw mee met de selectie van Ajax.

Wat het plan van Ajax met Zinchenko is, kan Míchel nog niet vertellen. "Over zijn toekomst weet ik niets", vertelt hij woensdag op de persconferentie. "De club vertelde mij dat hij toestemming had gevraagd om bij ons te trainen."