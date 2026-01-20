Kick-off
Verweij bevestigt: 'Ajax gaat voor die positie nog iemand halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Zinchenko-transfer kent twist: Ajax wil speler nu direct kopen'

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Oleksandr Zinchenko
Oleksandr Zinchenko Foto: © BSR Agency

De transfer van Oleksandr Zinchenko naar Ajax loopt enige vertraging op. Dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf dinsdagochtend. De Oekraïner zou vandaag al medisch gekeurd worden, maar omdat Ajax en Arsenal in nieuwe gesprekken zijn beland, gaat deze op een later moment plaatsvinden. 

Eerder wilde Ajax Arsenal een huursom gaan betalen, maar inmiddels is het de bedoeling dat Ajax de speler direct van de Engelsen overneemt. De verwachting is wel dat de transfer spoedig 'gewoon' doorgang zal gaan vinden.

Volgens De Telegraaf is Arsenal aan zet en is het de vraag of de club hoopt nog een centje te vangen voor de speler. Zinchenko is na dit seizoen transfervrij. Ajax kan hem ook na een huurtransfer een langdurig contract aanbieden.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Villarreal!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Villarreal. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Melvin Boel in de Johan Cruijff Arena

Boel na tactisch falen: "Dan is Ajax als een vis in het water"

0
Davy Klaassen

Klaassen: "Zijn niet van ene op andere dag weer het Ajax van 1995"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oleksandr Zinchenko
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
za
21/02
Ajax
21:00
NEC Nijmegen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 19 36 52
2 Feyenoord 19 20 36
3 Ajax 19 11 34
4 NEC Nijmegen 18 15 32
5 FC Groningen 19 5 31
6 FC Twente 19 7 29
7 Sparta Rotterdam 19 -10 29
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd