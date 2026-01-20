'Zinchenko-transfer kent twist: Ajax wil speler nu direct kopen'

De transfer van Oleksandr Zinchenko naar Ajax loopt enige vertraging op. Dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf dinsdagochtend. De Oekraïner zou vandaag al medisch gekeurd worden, maar omdat Ajax en Arsenal in nieuwe gesprekken zijn beland, gaat deze op een later moment plaatsvinden.

Eerder wilde Ajax Arsenal een huursom gaan betalen, maar inmiddels is het de bedoeling dat Ajax de speler direct van de Engelsen overneemt. De verwachting is wel dat de transfer spoedig 'gewoon' doorgang zal gaan vinden.

Volgens De Telegraaf is Arsenal aan zet en is het de vraag of de club hoopt nog een centje te vangen voor de speler. Zinchenko is na dit seizoen transfervrij. Ajax kan hem ook na een huurtransfer een langdurig contract aanbieden.