'Zinchenko ziet eigen transferwaarde verder afnemen na blessure'

Oleksandr Zinchenko ligt er een flinke tijd uit met een zware knieblessure. Ook dat zal meespelen in de reden dat zijn transferwaarde is gedaald.

Transfermarkt schat de transferwaarde van de linksback namelijk op 10 miljoen euro bij de nieuwste update. In december was dit nog 15 miljoen en vorige zomer zelfs nog 20 miljoen.

Ajax huurde afgelopen winter de Oekraïner, maar die liep al snel een knieblessure op, waardoor hij zijn laatste duel voor Ajax al gespeeld lijkt te hebben. In de zomer is Zinchenko immers transfervrij.