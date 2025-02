Zinedine kan nog veel vaker hooghouden: "Kreeg beetje nekpijn"

Afgelopen weekend was de Johan Cruijff Arena in Amsterdam het toneel van een indrukwekkende prestatie. Voorafgaand aan de wedstrijd van Ajax liet Zinedine nogmaals zien wat hij in huis heeft op het gebied van hooghouden. Maar liefst 2.631 keer wist hij de bal hoog te houden op het veld, tot de aftrap hem dwong te stoppen.

Zinedine had zijn zinnen gezet op een nog hoger aantal, maar de klok werkte niet in zijn voordeel. "Ik wou 3.000 eigenlijk halen, maar dat kon niet, want de wedstrijd ging al beginnen," aldus Zinedine tegenover de NOS.

Het was niet de eerste keer dat hij tijdens een poging moest stoppen. Een paar maanden eerder overkwam hem hetzelfde, toen hij 2.424 keer hooghield voordat hij van het veld werd gehaald. "Toen had ik 2.424 keer. En toen werd ik ook van het veld gehaald, omdat de wedstrijd moest beginnen. En nu moest ik ook weer van het veld worden gehaald, omdat ik had 2.631 keer. Het is gewoon een competitie waarop je een beker kunt winnen. Wie de meeste heeft hoog gehouden, wint dan een prijs."

Maar hoe houdt hij de bal zo lang in de lucht? "Je blijft gewoon naar de bal kijken, kleine tikjes geef je. En heel veel oefenen natuurlijk." En zijn persoonlijke record? Dat ligt nog een stuk hoger: "5.050, maar toen was ik gestopt, omdat ik kreeg een beetje nekpijn. Ik heb er gewoon lol van. En ik wil gewoon zo vaak mijn record proberen te verbreken."

Ook de Ajax-spelers konden zijn kunsten waarderen. "Die spelers stonden daar achter mij en die zeiden dan gewoon goed gedaan. Ook als ik ga buitenspelen, dan hoor ik van heel veel mensen dat ze het heel cool vinden van dat hooghouden dat ik zo veel heb gehaald."