Geschreven door Auke Kooreman 02 jan 2021 om 13:01

In 2017 kreeg de doelman na een aantal uitstekende jaren bij Roda JC de gewilde droomtransfer op zijn bord, maar daar bleef het uiteindelijk ook bij. Ajax leende Van Leer uit aan NAC Breda in 2018 en verliet de Amsterdamse hoofdmacht na lange tijd geen minuten te hebben gemaakt voor Sparta, maar is wederom geen eerste keeper.

Hidde Jurjus en Benjamin van Leer bleken in de periode van 2014 tot en met 2017 opvallend genoeg beide een hele betrouwbare doelman. Allebei kregen de mannen een transfer naar de Nederlandse top. Van Leer kwam naar Ajax als tweede keeper, maar wist nooit echt door te breken. In totaal kwam de keeper nooit verder dan twee officiële wedstrijden voor Jong Ajax. Met Kostas Lamprou voor hem verloor hij duidelijk de concurrentiestrijd en liep de keeper na een verhuurperiode tegen dood spoor aan bij Ajax.

Na een seizoen elke week getraind te hebben op de Toekomst, verhuisde hij naar de het trainingscomplex van NAC Breda. In Breda keepte Van Leer weliswaar 31 wedstrijden, maar bleek hij niet meer de betrouwbare doelman te zijn als de jaren de daarvoor. De club ging na de degradatie niet verder met de doelman en keerde na een seizoen weer terug naar Amsterdam, maar een warm welkom was het niet. Bruno Varela en Kjell Scherpen waren inmiddels gehaald en vormden samen met de onbetwiste nummer één Andre Onana het keeperstrio.

Buiten de selectie

Bij terugkomst ging Van Leer wel mee met het eerste naar De Lutte, maar hoorde ondanks de goede berichten van de keeperstrainer en Erik ten Hag een paar dagen later dat er geen plek voor Van Leer was in de selectie. “Dat bericht zag ik wel aankomen. Die keuze was ook al voor het trainingskamp gemaakt. Er waren nieuwe keepers, die onder de huidige trainer waren gekomen, die hebben dan een streepje voor,” vertelde de keeper daarover in gesprek met Voetbal International.

“Zo gaat het in het deze wereld; voor jou tien anderen. Ajax had al aangegeven dat ze zouden meewerken aan een vertrek, dus het was wel duidelijk dat ik niet veel perspectief meer had in Amsterdam. Ik ben dan niet iemand die opgeeft. Ik geef alles, altijd. Nu nog steeds. Al is het voor 99,9 procent zeker dat ik bij Ajax niet meer aan de bak zal komen, toch knok ik voor het geval die kans nog komt. En anders wil ik topfit zijn voor mijn nieuwe club.”

Ondanks dat Van Leer buiten de selectie werd gelaten, liep het contract nog altijd tot 2024 door. Na een jaar lang trainen en nul minuten te hebben gemaakt drong de conclusie tot een vertrek bij de doelman ook duidelijk door. Het perspectief was totaal verdwenen bij Ajax, maar ondanks dat bleef de club altijd meedenken om tot een oplossing te komen. In de winter van het seizoen 2019-20 kon Van Leer een transfer naar een Deense competitie maken, maar ging er niet op in na een aantal beelden te hebben gezien. “Het was een hele interessante optie, maar na een aantal beelden op YouTube hebben bekeken kwam het scenario NAC Breda steeds vaker op in mijn hoofd.” De deal ging niet door, maar in de zomer hakte Van Leer wel de knoop door en tekende de sluitpost een tweejarig contract bij Sparta Rotterdam.

Volgende dood spoor

Na 3 jaar verliet Van Leer Ajax uiteindelijk. De doelman was al een lange tijd op zoek naar een nieuwe club, maar slaagde er pas in om in de zomer van 2020 voor hem de juiste club te vinden. Eerder in dezelfde zomer besefte de doelman door een opvallende uitspraak van een voorbijganger tijdens een wandeling met zijn vriendin Lieke Martens dat hij het spelen verdomd veel mist. “Kijk, dat is de vriend van Lieke. Na dat moment besefte ik wel dat het hoog tijd was dat ik weer tussen die palen ga staan.”

In zijn eerste half jaar in Rotterdam maakte Van Leer echter opnieuw weinig minuten. In de eerste Eredivisiewedstrijd begon hij weliswaar tegen zijn oude club, maar ging het meer over de eventuele fout dan de terugkeer van de doelman zelf. Na vijf wedstrijden de kans hebben gekregen, werd de doelman tegen Heerenveen gepasseerd. Na Van de veertien wedstrijden, zat de doelman er acht op de bank. Het lijkt erop dat de Van Leer opnieuw op een dood spoor zit in zijn carrière. Naast blessures en ongelukkige fouten heeft de eens zo betrouwbare doelman van Roda JC op de lange termijn zichzelf niet meer kunnen laten zien. Krijgen de Sparta-supporters de oude Benjamin van Leer weer te zien na de winterstop of houdt de Nigeriaanse international Maduka Okoye hem op de bank?