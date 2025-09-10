'Ziyech aangeboden bij meerdere clubs uit Major League Soccer'

Hakim Ziyech is aangeboden bij verschillende clubs uit de MLS. Dat meldt journalist Tom Bogert van GiveMeSport.

De voormalig speler van SC Heerenveen, FC Twente, Ajax, Chelsea en Galatasaray is transfervrij sinds zijn vertrek bij Al-Duhail SC eerder deze zomer. In Spanje zouden Sevilla en Elche geïnteresseerd zijn in de Marokkaanse aanvaller en ook een terugkeer naar Amsterdam werd deze zomer geopperd.

Volgens Bogert is de 32-jarige Ziyech onlangs aangeboden bij verschillende clubs uit de Amerikaanse Major League Soccer. Om welke clubs het precies gaat, is niet bekend.