AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

'Ziyech aangeboden bij meerdere clubs uit Major League Soccer'

Max
bron: X (voorheen Twitter)
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech Foto: © Pro Shots

Hakim Ziyech is aangeboden bij verschillende clubs uit de MLS. Dat meldt journalist Tom Bogert van GiveMeSport.

De voormalig speler van SC Heerenveen, FC Twente, Ajax, Chelsea en Galatasaray is transfervrij sinds zijn vertrek bij Al-Duhail SC eerder deze zomer. In Spanje zouden Sevilla en Elche geïnteresseerd zijn in de Marokkaanse aanvaller en ook een terugkeer naar Amsterdam werd deze zomer geopperd.

Volgens Bogert is de 32-jarige Ziyech onlangs aangeboden bij verschillende clubs uit de Amerikaanse Major League Soccer. Om welke clubs het precies gaat, is niet bekend.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Andre Onana

FOTO | Andre Onana poseert met shirt van mogelijk nieuwe club

0
Erik ten Hag

'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten Hakim Ziyech
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Wim Kieft

Van Egmond geeft update over Wim Kieft: "De pijn was minder"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd