Geschreven door Jessica Westdijk 29 okt 2020 om 14:10

Het gaat steeds beter met Hakim Ziyech bij Chelsea. De middenvelder moest aan het begin van het seizoen nog toekijken met een blessure en mocht de afgelopen weken al enkele keren invallen. Daarin maakte hij al een sterke indruk.

Woensdag had hij voor het eerst een basisplaats, toen Chelsea het in de Champions League opnam tegen Krasnodar. Ziyech maakte de derde goal in het duel dat uiteindelijk met 0-4 gewonnen werd en werd daarbij ook verkozen tot Man of the Match. Ook de Engelse media waren lyrisch over de middenvelder: “Hakim Ziyech schittert in de verpletterende zege van Chelsea op Krasnodar”, kopte The Guardian. “Ziyech was fenomenaal aan de rechterkant, met het creëren van kansen, diepte zoeken en het scoren van de 0-3.” Bekijk hieronder de goal van Ziyech nog eens terug.