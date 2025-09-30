Ziyech en andere sporters eisen uitsluiting Israël bij sporttoernooien

Achtenveertig topsporters uit verschillende landen, waaronder Hakim Ziyech (Marokko), Paul Pogba (Frankrijk) en Sam Morsi (Egypte), hebben een gezamenlijke oproep ondertekend om Israël tijdelijk uit te sluiten van internationale sporttoernooien. De atleten spreken van de ‘zionistische entiteit’ en verwijzen naar de aanvallen op de Gazastrook sinds 7 oktober 2023, waarbij duizenden burgerslachtoffers zijn gevallen.

Ziyech speelt in de oproep een prominente rol. De oud-Ajacied gebruikt zijn internationale status om aandacht te vragen voor de situatie in Palestina en benadrukt, volgens berichten van onder meer OneFootball, dat sport en mensenrechten niet los van elkaar staan. In de verklaring stellen de atleten: "We dringen er bij alle internationale sportbonden op aan om verantwoordelijkheid te nemen en de deelname van de bezettende macht op te schorten totdat het internationaal recht wordt gerespecteerd."

De oproep doet denken aan eerdere maatregelen tegen Rusland, dat vanwege de oorlog in Oekraïne werd uitgesloten van internationale sportevenementen. Volgens diverse media zou ook de UEFA de kwestie inmiddels bespreken en nadenken over mogelijke sancties richting Israël.

Wanneer er een beslissing valt, is nog niet duidelijk. Wel lijkt de kans groot dat de oproep van de atleten de komende weken hoog op de internationale sportagenda terechtkomt.