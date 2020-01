Geschreven door Jessica Westdijk 22 jan 2020 om 15:01

Hakim Ziyech moest tegen Sparta Rotterdam vroegtijdig het veld verlaten met een blessure.

Inmiddels is er meer duidelijk over die blessure. Ajax meldt dat onderzoek heeft uitgewezen dat Ziyech een scheurtje in zijn kuitspier heeft. Hoe lang Ziyech precies uit de roulatie is, is onduidelijk. Ajax meldt dat hij ‘in elk geval de komende weken niet inzetbaar is.’

Dat betekent dat Ziyech hoe dan ook een paar belangrijke duels gaat missen. In de competitie is hij in ieder geval afwezig tegen FC Grongen, PSV en FC Utrecht. Of het tweeluik met Getafe haalbaar is, moet nog blijken.