Ziyech in opspraak en ontvangt ernstig dreigement vanuit Israël
Hakim Ziyech, oud-speler van onder meer Ajax, heeft op Instagram een story geplaatst die tot een ernstig dreigement vanuit Israël heeft geleid. De Nederlandse Marokkaan uitte daarin zijn afschuw over een recent doorgevoerde, zeer omstreden wet in Israël. Itamar Ben-Gvir, de Israëlische minister van nationale veiligheid, reageerde daarop met een dreigement gericht aan Ziyech "en alle andere antisemieten".
Eind maart stemde het Israëlische parlement, de Knesset, in met een wetsvoorstel om de doodstraf in te voeren voor moord met een terroristisch motief. Critici noemen de wet racistisch, omdat deze in de praktijk alleen op Palestijnen zou worden toegepast.
Ziyech reageerde verbolgen op het besluit van de Knesset: "Aaah, dus als het om een moslimland gaat, willen ze regimeverandering. Laten we zien welke overheid nu opstaat of zich gaat verschuilen achter zelfverdediging. Fuck Israël."
Ben-Gvir liet vervolgens in Israëlische media weten: "Ziyech en alle andere antisemieten zullen niet ontsnappen. Vanaf nu zal Israël niet langer voorzichtig omgaan met zijn vijanden." Ziyech liet daar weer een reactie op volgen: "Wij vrezen het zionisme niet!!", schreef hij, gevolgd door emoji's met een knipoog en van een varkenskop.
