Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"
Ziyech-interesse de kop ingedrukt: "Niet de uitgelezen persoon"

Tom
bron: Kick-Off
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen snapt er niks van dat Hakim Ziyech in verband wordt gebracht met PSV. De journalist stelt dat de oud-speler van Ajax niet voor dezelfde positie in aanmerking komt.

Na de zware knieblessure van Ruben van Bommel is de club op zoek naar een vervanger, waarbij ze zijn uitgekomen bij Hakim Ziyech. Driessen snapt daar niets van. "Je moet kijken wat je mist. Ziyech speelt altijd aan de rechterkant, en Van Bommel aan de linkerkant", begint de journalist in de Kick-off podcast van De Telegraaf. "Dus bij PSV moeten ze meer kijken naar iemand voor de linkerkant. Dus ik denk niet dat Ziyech de uitgelezen persoon is om PSV echt verder te helpen."

Ziyech is vooralsnog transfervrij en heeft al lang geen wedstrijd gespeeld. "Het is ook niet voor niets dat hij niet aan de bak komt. Want hoelang is het geleden dat Ziyech 90 minuten heeft gespeeld? Of vijf of zes wedstrijden achter elkaar? Dan moet je echt heel ver terug in de tijd", besluit hij. 

Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Hakim Ziyech
