Ziyech is het nog niet verleerd en is met hattrick goud waard

Hakim Ziyech bij Al Duhail Foto: © BSR Agency

Hakim Ziyech heeft zaterdagavond opnieuw laten zien dat hij zijn klasse nog altijd niet kwijt is. De oud-speler van Ajax was de absolute uitblinker bij Wydad Casablanca en loodste zijn ploeg met een hattrick langs Agadir: 3-2. Dankzij de overwinning blijft Wydad volop meedoen in de titelstrijd in Marokko.

De 33-jarige linkspoot opende tien minuten voor rust de score vanaf de strafschopstip. Lang kon Wydad echter niet genieten van die voorsprong, want Agadir maakte twee minuten later alweer gelijk. Beide ploegen gingen daardoor met een 1-1 stand de rust in. Na de pauze stond Ziyech opnieuw op toen zijn ploeg hem nodig had. Rond het uur benutte hij wederom een penalty en zette hij Wydad opnieuw op voorsprong.

Het hoogtepunt van de avond volgde niet veel later. Ziyech trok vanaf de rechterkant naar binnen, slalomde langs meerdere verdedigers en schoot de bal vervolgens overtuigend in de korte hoek: 3-1. Agadir kwam vlak voor tijd nog terug tot 3-2, maar echt spannend werd het niet meer. Wydad boekte daardoor de vierde competitiezege op rij en blijft derde in de competitie, op slechts één punt van koploper MAS Fès.

Ziyech speelt sinds eind oktober voor Wydad Casablanca, nadat hij afgelopen zomer vertrok bij Al Duhail uit Qatar. De geboren Drontenaar staat inmiddels op acht doelpunten en twee assists in dertien wedstrijden voor de Marokkaanse topclub. Daarmee bewijst de voormalig Ajacied dat hij nog altijd van grote waarde kan zijn.

