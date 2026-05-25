Ziyech is het nog niet verleerd en is met hattrick goud waard
Hakim Ziyech heeft zaterdagavond opnieuw laten zien dat hij zijn klasse nog altijd niet kwijt is. De oud-speler van Ajax was de absolute uitblinker bij Wydad Casablanca en loodste zijn ploeg met een hattrick langs Agadir: 3-2. Dankzij de overwinning blijft Wydad volop meedoen in de titelstrijd in Marokko.
De 33-jarige linkspoot opende tien minuten voor rust de score vanaf de strafschopstip. Lang kon Wydad echter niet genieten van die voorsprong, want Agadir maakte twee minuten later alweer gelijk. Beide ploegen gingen daardoor met een 1-1 stand de rust in. Na de pauze stond Ziyech opnieuw op toen zijn ploeg hem nodig had. Rond het uur benutte hij wederom een penalty en zette hij Wydad opnieuw op voorsprong.
Het hoogtepunt van de avond volgde niet veel later. Ziyech trok vanaf de rechterkant naar binnen, slalomde langs meerdere verdedigers en schoot de bal vervolgens overtuigend in de korte hoek: 3-1. Agadir kwam vlak voor tijd nog terug tot 3-2, maar echt spannend werd het niet meer. Wydad boekte daardoor de vierde competitiezege op rij en blijft derde in de competitie, op slechts één punt van koploper MAS Fès.
Ziyech speelt sinds eind oktober voor Wydad Casablanca, nadat hij afgelopen zomer vertrok bij Al Duhail uit Qatar. De geboren Drontenaar staat inmiddels op acht doelpunten en twee assists in dertien wedstrijden voor de Marokkaanse topclub. Daarmee bewijst de voormalig Ajacied dat hij nog altijd van grote waarde kan zijn.
Van Hanegem sneert naar Ajax: "Waren er nu maar wat blij mee"
Perez geeft Ajax-speler advies: "Om er nog iets bij te doen"
Ziyech is het nog niet verleerd en is met hattrick goud waard
El Karouani toch trots na nederlaag tegen Ajax: "Mooi seizoen"
Maduro wijst pijnpunt Ajax aan: "Het hele seizoen last van gehad"
Weghorst kondigt Ajax-vertrek aan: "Twee mooie jaren geweest"
Haller wil langer in Nederland blijven: "Mijn eerste prioriteit"
Goodijk: "Achteraf is het een prima deal geweest van Alex Kroes"
Emotionele Klaassen wil door: "Wil Ajax weer Ajax laten worden"
'ME moet ingrijpen door supportersrellen na Ajax - FC Utrecht'
Kenneth Perez ziet reden voor slecht spel Ajax: "Het is een..."
Paes groeit uit tot held van Ajax: "Wij hadden dat verwacht"
Wout Weghorst maakt weinig indruk: "Misschien is het afgelopen"
Perez woest tijdens Ajax - FC Utrecht: "Ik word er ziek van"
Ajax verslaat FC Utrecht pas na strafschoppen en gaat Europa in
Geelen duidelijk: "Ongeacht uitslag tegen Utrecht een kloteseizoen"
Míchel reageert op Ajax-geruchten: "Weet het niet, we moeten praten"
Van der Hoorn onder de indruk van Ajax: "Heb de eerste helft gezien"
MATCHDAY| García verrast met twee wijzigingen tegen FC Utrecht
García duidelijk: "Willen persoonlijkheid tonen en met lef spelen"
El Karouani blikt vooruit: "Denk dat het voor Ajax een nadeel is"
Ajax-kandidaat Míchel Sánchez degradeert met Girona uit La Liga
Vermoedelijke opstelling Ajax: Spitsendilemma voor Óscar García
Wilfred Genee: "Zo hebben we hem bij Ajax echt nooit gezien"
Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"
Ajax Vrouwen pikt verdedigster transfervrij op bij grote rivaal
'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"
Goodijk analyseert Amsterdams middenveld: "Weinig perspectief"
'Ajax moet Conference League omarmen': "Cruciaal voor wederopbouw"
Kenneth Perez ziet perspectief: "Dan is Ajax er zo weer bovenop"