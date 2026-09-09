Ziyech kijkt ogen uit in Brazilië: "Ik ben heel enthousiast"

Hakim Ziyech bij Al Duhail

Hakim Ziyech bij Al Duhail Foto: © BSR Agency

Hakim Ziyech kijkt nu al zijn ogen uit in Brazilië. De voormalig speler van Ajax landde dinsdagavond in Rio de Janeiro om zijn transfer af te ronden.

Ziyech staat op het punt om te tekenen bij de Braziliaanse club Botafogo, nadat vorige week zijn contract bij Wydad werd ontbonden. Ziyech kwam om 19.39 uur lokale tijd aan op Galeão Airport, waar hij werd opgewacht door een grote groep enthousiaste supporters. "Ik ben enthousiast. Het is mijn eerste keer hier, maar Brazilië stond altijd al op mijn lijstje. Nu is het werkelijkheid geworden", reageerde de aanvaller.

Ziyech tekent woensdag naar verwachting een contract tot medio 2028. "Ik weet nog niet veel van de stad, maar ik ben heel enthousiast. Het is het nummer één voetballand. Voetbal is hier een manier van leven, iets wat me raakt en wat ik wil ervaren."