Ziyech kijkt ogen uit in Brazilië: "Ik ben heel enthousiast"
Hakim Ziyech kijkt nu al zijn ogen uit in Brazilië. De voormalig speler van Ajax landde dinsdagavond in Rio de Janeiro om zijn transfer af te ronden.
Ziyech staat op het punt om te tekenen bij de Braziliaanse club Botafogo, nadat vorige week zijn contract bij Wydad werd ontbonden.
Ziyech kwam om 19.39 uur lokale tijd aan op Galeão Airport, waar hij werd opgewacht door een grote groep enthousiaste supporters. "Ik ben enthousiast. Het is mijn eerste keer hier, maar Brazilië stond altijd al op mijn lijstje. Nu is het werkelijkheid geworden", reageerde de aanvaller.
Ziyech tekent woensdag naar verwachting een contract tot medio 2028. "Ik weet nog niet veel van de stad, maar ik ben heel enthousiast. Het is het nummer één voetballand. Voetbal is hier een manier van leven, iets wat me raakt en wat ik wil ervaren."
Bouwman reageert na opvallende uitspraak: "Ik denk de trainer ook"
Ziyech kijkt ogen uit in Brazilië: "Ik ben heel enthousiast"
Louis van Gaal prijst oud-Ajacied: "Dat is door mij gebeurd"
Björn van der Doelen bespreekt Ajacied: "Het is wel een jankerd"
Lamine Yamal op de hoogte: "Vertelde me dat hij voor Ajax is"
Ajax-supporter pakt Geertruida aan: "Je bent en blijft een takkekneus"
Marco van Basten kritisch op beleid Ajax: "Dat is heel vreemd"
Peter Bosz veroordeelt mediastorm rond PSV'er: "Belachelijk"
Ruud Krol bespreekt Ajacied: "Goede zaak, blij dat hij blijft"
Tommie van der Leegte zag PSV'er ontsnappen: "Staat maar één straf op"
Ajax-wedstrijden vastgesteld: dit zijn de speeldata en -tijden
Wim Kieft ziet: "Hij is daar meer op zijn plaats dan bij Ajax"
Hans Kraay junior haalt uit naar Ajacieden: "Werkelijk ongelooflijk"
Marc Overmars stopt: "Dan is de kans op slechte afloop erg groot"
Maduro wijst naar Ajacied: "Jammer dat hij het niet kon volhouden"
Jordi Cruijff neemt het op voor Ajax-speler: "Je kan zeuren..."
Van der Gijp vol ongeloof na enorme Ajax-misser: "Kom op, man!"
Van de Kerkhof: "Ik ben voor moordenaar uitgemaakt in Amsterdam"
Janssen onthult salaris Hadj Moussa: "Snap dat hij graag weg wil"
Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"
Berghuis onaantastbaar: "Daar slaapt hij geen minuut minder door"
Driessen foetert na Ajax-PSV: "Hij kon die wedstrijd niet aan"
Cruijff wijst naar Ajacied: "Niemand ziet dat, niemand weet dat"
Amrabat neemt drastisch besluit: "Ik ben niet meer in staat om.."
Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"
Van der Vaart steunt reserve van Ajax: "In potentie de allerbeste"
Perez onder de indruk: "Die moet bij PSG of Bayern voetballen"
Ajax op rapport: VI deelt 8 (!) onvoldoendes uit na nederlaag
Weghorst: "Ik had nog wel een appeltje te schillen met Groningen"
Michel van Egmond verdedigt PSV'er: "Bijna voor het vuurpeloton"