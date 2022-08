Geschreven door Jessica Westdijk 20 aug 2022 om 16:08

Als Antony tóch naar Manchester United vertrekt, heeft Ajax al een vervanger op het oog. En dat is bepaalde geen onbekende. Volgens Voetbal International zouden de Amsterdammers gaan voor een terugkeer van Hakim Ziyech.

Ziyech verruilde Ajax in de zomer van 2020 voor Chelsea, dat hem voor €40 miljoen overnam van de Amsterdammers. In twee jaar tijd kwam Ziyech tot nu toe 83 keer in actie voor Chelsea. Hij maakte daarin 14 goals en gaf 10 assists. Toch werd het nooit echt een gelukkig huwelijk, hij moest het veel doen met invalbeurten of werd gewisseld.

Ziyech ligt in Londen nog tot medio 2025 vast. Ajax zou hem graag op huurbasis overnemen.