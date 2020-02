Geschreven door Jessica Westdijk 26 feb 2020 om 15:02

Hakim Ziyech is niet inzetbaar tijdens de return met Getafe donderdagavond, zo maakte Ajax zojuist bekend.

De middenvelder was een tijdje uit de roulatie, maar de laatste wedstrijden weer in actie en speelde ook afgelopen week tegen Getafe. Hij moest vervolgens de uitwedstrijd bij Heracles Almelo echter weer laten schieten en is er dus ook in de return met Getafe niet bij.

Ajax moet een 2-0 nederlaag goed zien te maken.