'Ziyech op de radar in Spanje: topclub meldt zich in de strijd'

Sevilla wil zich versterken met Hakim Ziyech, terwijl eerder al bekend werd dat Elche FC dat wilde. Dat meldt het Spaanse Diario AS . De Marokkaan heeft daardoor momenteel twee opties in Spanje.

Eerder werd dus al bekend dat Elche de selectie graag wil versterken met Ziyech. De Spanjaarden zoeken nog naar gratis versterkingen. De oud-speler van Ajax, SC Heerenveen, FC Twente, Chelsea en Galatasaray is in die zoektocht een optie, maar zijn salaris vormt een struikelblok.

Datzelfde geldt voor Sevilla, zo meent het Madrileense Diario AS. Los Blanquirrojos heeft met de verkoop van Dodi Lukebákio aan Benfica voor twintig miljoen euro wat salarisruimte. "We hebben een klein potje over voor het geval een speler op het laatste moment besluit zijn salaris flink te verlagen en ambities heeft om naar de club te komen", zegt directeur Antonio Cordón.

Daarbij zijn Sevilla en Ziyech ook aan het wachten op een eventuele verkoop van de overbodige doelman Álvaro Fernández. Als hij vertrekt kan Sevilla Ziyech meer geld bieden. Het salaris van de buitenspeler wordt omschreven als een valkuil.