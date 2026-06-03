'Ziyech staat open voor terugkeer': "Zou graag naar Ajax willen"

Hakim Ziyech zou niet onwelwillend staan tegenover een terugkeer naar Ajax. De oud-speler van de Amsterdammers heeft gecontact gehad met Maarten Vledder, beter bekend als Kokkie van het illustere duo Kale & Kokkie.

"Ik krijg vaak privéberichten van mensen die vragen: hoe gaat het met Ziyech? Ik heb vorige week contact gehad met hem", vertelt hij in de Kale & Kokkie Podcast. "Hij speelt in Marokko en heeft daar een goed jaar. Ik vroeg ‘m hoe lang hij nog een contract heeft. In principe heeft-ie nog een jaar contract."

Ziyech is nu actief bij het Marokkaanse Wydad AC. "Hij heeft wél een optie in zijn contract laten opnemen dat áls er een interessante club komt, en hij wil, dat hij dan weg mag. Of Ajax een optie voor hem is? Hij zou het graag willen", aldus Vledder.