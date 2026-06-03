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'Ziyech staat open voor terugkeer': "Zou graag naar Ajax willen"

Bjorn
Hakim Ziyech bij Al Duhail
Hakim Ziyech bij Al Duhail Foto: © BSR Agency

Hakim Ziyech zou niet onwelwillend staan tegenover een terugkeer naar Ajax. De oud-speler van de Amsterdammers heeft gecontact gehad met Maarten Vledder, beter bekend als Kokkie van het illustere duo Kale & Kokkie. 

"Ik krijg vaak privéberichten van mensen die vragen: hoe gaat het met Ziyech? Ik heb vorige week contact gehad met hem", vertelt hij in de Kale & Kokkie Podcast. "Hij speelt in Marokko en heeft daar een goed jaar. Ik vroeg ‘m hoe lang hij nog een contract heeft. In principe heeft-ie nog een jaar contract."

Ziyech is nu actief bij het Marokkaanse Wydad AC. "Hij heeft wél een optie in zijn contract laten opnemen dat áls er een interessante club komt, en hij wil, dat hij dan weg mag. Of Ajax een optie voor hem is? Hij zou het graag willen", aldus Vledder.

"Ik weet niet of Ajax het zou willen", vervolgt de Ajax-supporter over de 33-jarige Ziyech. "Het zou wel goed zijn om een soort mentor binnen je ploeg te hebben, denk ik, ook voor jonge Marokkaanse spelers als Bounida en Ouazane."

Ziyech speelde tussen 2016 en 2020 al bij Ajax. Daarvoor was hij actief bij FC Twente en SC Heerenveen. In 2020 maakte de linkspoot voor zo'n veertig miljoen euro de overstap naar Chelsea. Via Galatasaray en Al-Duhail kwam hij in Marokko terecht.

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