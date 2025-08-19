'Ziyech-transfer in zicht: Turkse club wil zich snel versterken'

De Marokkaans-Nederlandse speler kwam tussen 2023 en 2025 uit voor Galatasaray en tekende begin dit jaar bij Al-Duhail uit Saoedi-Arabië. Sinds 1 juli is Ziyech zonder club, maar Gençlerbirliği biedt hem een contract van één jaar, met een optie voor een tweede seizoen.

Ziyech hield zich de afgelopen maanden fit in Nederland, wat hoop gaf op een mogelijke terugkeer naar de Eredivisie. Ook clubs uit de Verenigde Staten en Saudi-Arabië toonden interesse, maar een overstap naar Turkije lijkt nu het meest waarschijnlijk.

De promovendus en Ziyech’s zaakwaarnemer zijn in gesprek over de financiële voorwaarden. Ziyech maakte zijn profdebuut in 2012 bij SC Heerenveen, speelde later voor FC Twente en brak echt door bij Ajax, alvorens hij in 2020 bij Chelsea tekende. Na zijn periodes bij Galatasaray en Al-Duhail zit hij nu opnieuw zonder club.