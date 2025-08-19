Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ziyech-transfer in zicht: Turkse club wil zich snel versterken'

Voetbal
Cherine Benjmil
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech Foto: © Pro Shots

Hakim Ziyech staat mogelijk op het punt terug te keren naar de Turkse competitie, meldt het Turkse CNN. Promovendus Gençlerbirliği wil de clubloze voormalig Ajax-speler graag aantrekken.

De Marokkaans-Nederlandse speler kwam tussen 2023 en 2025 uit voor Galatasaray en tekende begin dit jaar bij Al-Duhail uit Saoedi-Arabië. Sinds 1 juli is Ziyech zonder club, maar Gençlerbirliği biedt hem een contract van één jaar, met een optie voor een tweede seizoen.

Ziyech hield zich de afgelopen maanden fit in Nederland, wat hoop gaf op een mogelijke terugkeer naar de Eredivisie. Ook clubs uit de Verenigde Staten en Saudi-Arabië toonden interesse, maar een overstap naar Turkije lijkt nu het meest waarschijnlijk.

De promovendus en Ziyech’s zaakwaarnemer zijn in gesprek over de financiële voorwaarden. Ziyech maakte zijn profdebuut in 2012 bij SC Heerenveen, speelde later voor FC Twente en brak echt door bij Ajax, alvorens hij in 2020 bij Chelsea tekende. Na zijn periodes bij Galatasaray en Al-Duhail zit hij nu opnieuw zonder club.

Gerelateerd:
Kenneth Taylor en Wout Weghorst in Como

'Ajax staat open voor een transfer, maar ontvangt geen biedingen'

0
Brian Brobbey

'Ajax mogelijk niet op de markt voor nieuwe spits na Brobbey-exit'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers Hakim Ziyech
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd