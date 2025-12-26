AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ziyech wordt vergeleken met Ajax-legende: "Hij is een artiest"

Cherine
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech Foto: © Pro Shots

Halverwege de eerste seizoenshelft tekende Hakim Ziyech bij Wydad AC, nadat hij een periode zonder club had gezeten. Bij de Marokkaanse club speelt hij samen met Nordin Amrabat, die in gesprek met Ziggo Sport een update geeft over de voormalig Ajax-speler.

"Heel goed", antwoordt Amrabat op de vraag hoe het met zijn teamgenoot gaat. "Hij traint nu al een maandje met ons mee. Afgelopen weekend heeft hij zijn eerste vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. Hij is fit en heeft er zin in. Dus we kunnen niet wachten tot we weer gaan beginnen met de officiële wedstrijden na de Afrika Cup."

Of Ziyech zijn oude niveau kan halen? "Zeer zeker", stelt Amrabat. "Als hij fit blijft, kijk, hij is een artiest, hij is een stylist, dat verleer je niet. Dat kun je aan Wesley (Sneijder, red.) vragen. Hij was ook iemand, Theo Janssen ook - middenvelders met een fantastisch linkerbeen."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Maxwell

"Hij is serieus in de race om technisch directeur bij Ajax te worden"

0
Youri Baas

Youri Baas openhartig: "Het kost wel veel kracht en energie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Wesley Sneijder Hakim Ziyech
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd