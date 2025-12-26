Ziyech wordt vergeleken met Ajax-legende: "Hij is een artiest"

Halverwege de eerste seizoenshelft tekende Hakim Ziyech bij Wydad AC, nadat hij een periode zonder club had gezeten. Bij de Marokkaanse club speelt hij samen met Nordin Amrabat, die in gesprek met Ziggo Sport een update geeft over de voormalig Ajax-speler.

"Heel goed", antwoordt Amrabat op de vraag hoe het met zijn teamgenoot gaat. "Hij traint nu al een maandje met ons mee. Afgelopen weekend heeft hij zijn eerste vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. Hij is fit en heeft er zin in. Dus we kunnen niet wachten tot we weer gaan beginnen met de officiële wedstrijden na de Afrika Cup."

Of Ziyech zijn oude niveau kan halen? "Zeer zeker", stelt Amrabat. "Als hij fit blijft, kijk, hij is een artiest, hij is een stylist, dat verleer je niet. Dat kun je aan Wesley (Sneijder, red.) vragen. Hij was ook iemand, Theo Janssen ook - middenvelders met een fantastisch linkerbeen."